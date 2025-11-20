Mercoledì gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno interrotto una striscia di cinque giorni di deflussi, registrando afflussi netti per 75,4 milioni di dollari mentre Bitcoin ha riconquistato la soglia dei 92.000 $.

Secondo i dati di Farside Investors, gli afflussi sono stati trainati dall’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che mercoledì ha raccolto 60,6 milioni di dollari — ancora molto lontani dal compensare i 523 milioni di dollari in uscita registrati il giorno precedente. Anche il Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) ha chiuso in positivo, contribuendo con 53,8 milioni di dollari.

Al contrario, gli ETF Bitcoin spot di Fidelity e VanEck hanno registrato deflussi combinati per 39 milioni di dollari nella stessa giornata.

Il rimbalzo degli ETF ha coinciso con il recupero dei 92.000 $ da parte di Bitcoin (BTC), suggerendo una leggera stabilizzazione dopo il calo costante registrato durante tutta la settimana.

Secondo i dati di CoinGecko, mercoledì il prezzo di BTC ha toccato i 92.000 $ per poi scendere fino a 88.500 $ giovedì. Al momento della pubblicazione, l’asset viene scambiato intorno ai 91.700 $.

Flussi degli ETF Bitcoin, in milioni di dollari USA. Fonte: Farside Investors

A novembre gli ETF hanno perso quasi 3 miliardi di dollari

La serie di deflussi durata cinque giorni — che ha incluso oltre 868 milioni di dollari il 13 novembre e quasi 500 milioni il 14 novembre — ha rispecchiato l’andamento dei crypto exchange-traded products globali nelle ultime settimane.

L’analisi giornaliera di Farside ha mostrato che le vendite sono state particolarmente concentrate. La scorsa settimana l’ETF FBTC di Fidelity ha registrato rimborsi consecutivi rispettivamente da 132,9 milioni e 119,9 milioni di dollari. Nel frattempo, gli emittenti Bitwise, Ark e Invesco hanno riportato più giorni consecutivi di flussi negativi.

Come precedentemente riportato da Cointelegraph, la scorsa settimana i crypto ETP hanno registrato 2 miliardi di dollari in deflussi, il loro record settimanale più alto da febbraio. I dati di CoinShares mostrano che il 97% dei deflussi proveniva da prodotti con sede negli Stati Uniti.

Gli ETF Bitcoin spot statunitensi hanno già perso quasi 3 miliardi di dollari a novembre, mettendo la categoria sulla buona strada per superare febbraio come mese con le peggiori performance. Secondo i dati di SoSoValue, a febbraio gli ETF Bitcoin spot statunitensi avevano registrato deflussi per 3,56 miliardi di dollari.

Sebbene l’afflusso da 75 milioni di dollari sia modesto rispetto ai forti deflussi recenti, segnala un primo ritorno dell’appetito degli investitori. I dati di SoSoValue mostrano anche che il volume di scambi degli ETF è salito a 6,89 miliardi di dollari mercoledì, con un aumento di quasi il 18% rispetto al giorno precedente.

Nel complesso, questo indica che, pur in un contesto di deflussi diffusi, non tutti gli investitori stanno uscendo dal mercato: alcuni sembrano approfittare del calo per acquistare sulla debolezza o rientrare in vista di potenziali catalizzatori di fine anno.

