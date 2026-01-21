Michael Selig, presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, ha annunciato la nomina di due nuovi consulenti senior, tra cui un avvocato con esperienza nel contenzioso in ambito crypto e blockchain.

In una nota diffusa martedì, Selig ha dichiarato che Michael Passalacqua, ex associato dello studio legale internazionale Simpson Thacher & Bartlett, entrerà a far parte della CFTC in qualità di consulente senior. Selig ha citato l’esperienza di Passalacqua in “questioni di regolamentazione finanziaria che coinvolgono crypto asset e tecnologie blockchain”.

“All’inizio della sua carriera, [Passalacqua] ha ricoperto il ruolo di assistant general counsel presso una società di capitali specializzata in crypto asset, dove ha fornito consulenza su una vasta gamma di questioni normative e transazionali legate agli asset digitali”, ha affermato Selig.

Secondo Simpson Thacher & Bartlett, Passalacqua ha contribuito alla stesura di un documento che ha portato la Securities and Exchange Commission statunitense a emettere una lettera di no-action, consentendo alle società fiduciarie autorizzate a livello statale di operare come custodi di criptovalute. A settembre, la Division of Investment Management della SEC ha dichiarato che non avrebbe raccomandato azioni di enforcement contro i consulenti che utilizzano una società fiduciaria statale come custode crypto.

Selig ha nominato Passalacqua e l’ex funzionario del Dipartimento del Tesoro, Cal Mitchell, come consulenti senior, mentre la CFTC si prepara ad assumere un ruolo ampliato nella regolamentazione delle criptovalute. Le nomine sono arrivate mentre Selig ha affermato che la commissione sta lavorando per “rendere a prova di futuro” il proprio approccio normativo, citando una proposta di legge attualmente all’esame del Senato USA che attribuirebbe alla CFTC una “vasta gamma di nuove responsabilità” sui mercati degli asset digitali.

Le dichiarazioni di Selig fanno seguito a osservazioni analoghe del presidente della SEC, Paul Atkins, che a ottobre ha affermato che il regolatore dei titoli lavorerà per “rendere a prova di futuro” l’agenda crypto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alcuni esperti hanno tuttavia avvertito che molte delle politiche del presidente, incluse quelle sugli asset digitali, potrebbero essere revocate qualora i Democratici dovessero ottenere il controllo del Senato o della Camera dei Rappresentanti nelle elezioni del 2026.

Il presidente della CFTC rimane l'unico commissario

Selig, nominato da Trump dopo le dimissioni dell’ex presidente ad interim Caroline Pham, è attualmente l’unico commissario in carica dell’agenzia, a seguito dell’esodo dei vertici nel 2025.

Alla giornata di martedì, Trump non aveva ancora annunciato l’intenzione di nominare altri commissari, né repubblicani né democratici, per coprire i posti vacanti alla CFTC.