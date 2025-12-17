La Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti ha rinviato al 2026 le audizioni sulla legislazione relativa alla struttura del mercato crypto, nonostante le precedenti speranze di un'udienza questa settimana.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, un portavoce del presidente della Commissione Bancaria del Senato Tim Scott ha confermato che la commissione non terrà un'assemblea sulla struttura del mercato quest'anno.

“Il presidente Scott e la Commissione bancaria del Senato hanno compiuto notevoli progressi con i colleghi democratici sulla legislazione bipartisan relativa alla struttura del mercato degli asset digitali”, spiega il portavoce.

Ha aggiunto che il presidente Scott ha chiarito che lo sforzo dovrebbe essere bipartisan.

“Ha costantemente e pazientemente partecipato a discussioni in buona fede per produrre un prodotto bipartisan forte che fornisca chiarezza al settore degli asset digitali e renda l’America la capitale mondiale delle crypto”, sottolinea.

“Il Comitato prosegue le trattative e prevede un aggiornamento all'inizio del 2026.”

🇺🇸 NEW: The US Senate Banking Committee confirms that it will not hold a crypto market structure markup in 2025, now pushed to early 2026 following bipartisan discussions. pic.twitter.com/UWdhHQNym7 — Cointelegraph (@Cointelegraph) December 16, 2025

Elezioni di medio termine potrebbero ritardare ulteriormente il processo

Il ritardo ha suscitato delusione in alcuni esponenti del settore crypto, che speravano in progressi normativi più sostanziali nel 2025.

“Il Market Structure Bill è fallito nella fase di revisione al Senato... Anche l'inizio del 2026 potrebbe essere a rischio”, sostiene Paul Barron, investitore e ricercatore nel settore crypto, che ha criticato l'andamento del disegno di legge.

La legislazione mira a chiarire in che modo la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission supervisionano i mercati delle criptovalute, con quest'ultima designata come principale autorità di regolamentazione del mercato spot.

Nel 2026 si terranno le elezioni di medio termine, durante le quali saranno contesi tutti i seggi della Camera e 33 seggi del Senato. Ciò può spesso ritardare o complicare ulteriormente l'approvazione di leggi bipartisan.

In calo i mercati spot crypto

Non è ancora chiaro quanto velocemente riprenderanno le discussioni di markup nel 2026, dal momento che il Congresso si concentrerà immediatamente sul finanziamento del governo federale al ritorno dalla pausa natalizia. L'attuale legge di finanziamento scade il 30 gennaio, quindi la legislazione sulle criptovalute potrebbe essere messa in secondo piano.

Secondo TradingView, nel corso delle contrattazioni di lunedì i mercati delle criptovalute hanno registrato un calo del 3,6%, con circa 150 miliardi di dollari che hanno lasciato il settore nel giro di poche ore. Bitcoin (BTC) ha perso quasi 5.000$, scivolando da poco meno di 90.000$ ad appena sopra gli 85.000$.