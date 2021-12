Per il prossimo anno Cynthia Lummis, senatrice del Wyoming e tra i legislatori degli Stati Uniti responsabili di leggi pro-crypto, sta progettando di introdurre una normativa completa per gestire gli asset digitali.

In un rapporto condiviso giovedì, Bloomberg ha riferito che la proposta di legge di Lummis mira a fornire chiarezza normativa sulle stablecoin, guidare i regolatori su quali crypto appartengono a diverse asset class e offrire protezione ai consumatori. Inoltre, la senatrice americana avrebbe proposto di creare un'organizzazione sotto la giurisdizione congiunta della Securities and Exchange Commission e della Commodity Futures Trading Commission per supervisionare il mercato delle criptovalute.

Su Twitter, Lummis ha invitato gli elettori statunitensi a contattare i loro rispettivi senatori per spingerli a sostenere la legge, dichiarando di essere alla ricerca di cosponsor bipartisan. La senatrice del Wyoming – nonostante sia una conservatrice convinta che ha votato contro una commissione per indagare sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti e non per l'impeachment dell'ex presidente – ha precedentemente collaborato con i democratici Mark Warner e Kyrsten Sinema per tentare di "correggere" la definizione di broker nella Legge sulle Infrastrutture firmata a novembre.

Qualsiasi legislazione presentata al Senato richiederebbe probabilmente il sostegno di almeno 60 legislatori per essere messa ai voti. Al momento i democratici controllano 50 dei 100 seggi del Senato, con il vicepresidente Kamala Harris in grado di intervenire in caso di spareggio.

In quanto sostenitrice di Bitcoin prima di essere eletta al Senato, Lummis ha dichiarato di aver acquistato Bitcoin (BTC) per un valore compreso tra 50.001$ e 100.000$ come parte della legge Stop Trading on Congressional Knowledge. Altri membri del Congresso che riportano esposizione a crypto includono il rappresentante dell'Illinois Marie Newman, il rappresentante del Texas Michael McCaul, il rappresentante della Pennsylvania Pat Toomey, il rappresentante dell'Alabama Barry Moore, il rappresentante del New Jersey Jefferson Van Drew e il rappresentante della Florida Michael Waltz.

Dall'altra parte della fazione, la legislatrice progressista Alexandria Ocasio-Cortez ha recentemente discusso sui social media, affermando che sia inappropriato per lei detenere BTC o altri asset digitali. Il membro democratico della Camera ha sostenuto che, poiché i legislatori hanno accesso a "informazioni sensibili e politiche imminenti", tali investimenti potrebbero influenzare la loro imparzialità.