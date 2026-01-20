Newrez intende trattare le criptovalute idonee come asset qualificanti nel proprio processo di sottoscrizione dei mutui, una mossa che potrebbe ampliare l’accesso ai finanziamenti immobiliari per i crypto holder.

La modifica dovrebbe entrare in vigore a febbraio su tutti i prodotti non-agency dell'istituto di credito, coprendo acquisti di abitazioni, rifinanziamenti e investimenti immobiliari. Sebbene i mutuatari possano già utilizzare asset come azioni e obbligazioni nel processo di sottoscrizione, ai crypto holder è stato finora generalmente richiesto di liquidare le proprie posizioni.

Al lancio, Newrez ha dichiarato che riconoscerà Bitcoin (BTC), Ether (ETH), gli ETF spot basati su tali asset e le stablecoin ancorate al dollaro statunitense. Le criptovalute dovranno essere custodite presso crypto exchange o piattaforme fintech regolamentate negli Stati Uniti, nonché brokerage o banche autorizzate a livello nazionale, ha precisato la società.

In base alla nuova policy, le valutazioni delle criptovalute considerate nella sottoscrizione potranno essere rettificate per riflettere la volatilità di mercato, mentre i mutuatari dovranno comunque coprire i costi di chiusura ed effettuare i pagamenti del mutuo in dollari statunitensi.

Leslie Gillin, direttore commerciale di Newrez, ha affermato che circa il 45% degli investitori dellaGen Z e dei Millennial possiede crypto, aggiungendo che la nuova politica mira ad ampliare l'accesso alla proprietà immobiliare tra gli acquirenti più giovani.

I regolatori USA valutano il ruolo delle crypto nella sottoscrizione dei mutui

La mossa di Newrez arriva in un contesto di dibattito politico negli Stati Uniti sul se e come gli asset digitali debbano essere considerati nelle valutazioni del rischio ipotecario.

Nel giugno 2025, la Federal Housing Finance Agency (FHFA) statunitense ha incaricato Fannie Mae e Freddie Mac di sviluppare proposte per valutare come includere le criptovalute come asset nelle analisi del rischio dei mutui residenziali unifamiliari, senza convertirle in dollari statunitensi.

Meno di due mesi dopo, la senatrice del Wyoming Cynthia Lummis ha presentato il 21st Century Mortgage Act, che codificherebbe la direttiva della FHFA.

Lummis ha affermato che il disegno di legge affronta le sfide legate all’accessibilità abitativa per i giovani americani, aggiungendo che “il sogno americano della proprietà della casa non è una realtà per molti giovani” e che la legislazione riflette il numero crescente di persone che detengono asset digitali.

Il disegno di legge è stato letto due volte al Senato e deferito alla Commissione per le questioni bancarie, abitative e urbane, dove non ha registrato ulteriori progressi.

Sebbene di portata limitata, esiste già un mercato per il finanziamento immobiliare garantito da criptovalute, che consente ai mutuatari di utilizzare BTC o ETH come collaterale.

Mauricio Di Bartolomeo, cofondatore di Ledn, ha dichiarato a Cointelegraph a giugno che alcuni Bitcoin holder hanno utilizzato i propri asset per finanziare l’acquisto di immobili senza doverli liquidare.





