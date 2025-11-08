Venerdì lo shutdown del governo statunitense è entrato nel suo 38° giorno, con il Senato pronto a votare una legge di finanziamento che potrebbe ripristinare temporaneamente le attività.

Secondo il calendario operativo del Senato USA di venerdì, la Camera esaminerà una risoluzione della House of Representatives per finanziare il governo. Non è chiaro se la legge supererà la soglia dei 60 voti necessari per essere approvata al Senato dopo i numerosi tentativi falliti nelle settimane precedenti.

Nonostante lo shutdown, i legislatori Repubblicani e Democratici hanno continuato a discutere il disegno di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali. La legislazione, approvata come CLARITY Act alla Camera dei Rappresentanti a luglio e denominata Responsible Financial Innovation Act al Senato, dovrebbe fornire un quadro normativo completo per le criptovalute negli Stati Uniti.

Sebbene i membri del Congresso abbiano continuato a ricevere lo stipendio durante lo shutdown, a differenza di molte agenzie, dove il personale è stato messo in congedo e altri lavorano senza retribuzione, qualsiasi legislazione, compresa quella relativa alle crypto, sembra essere passata in secondo piano rispetto alla risoluzione dello shutdown.

Al momento della pubblicazione, non era chiaro quanto sostegno i Repubblicani avessero ottenuto dai Democratici, che hanno mantenuto la linea chiedendo l'estensione dei sussidi sanitari e l'annullamento dei tagli previsti dal disegno di legge sui finanziamenti di luglio.

Il calendario dei Repubblicani per la legge sulle crypto è ancora realizzabile?

La Senatrice del Wyoming Cynthia Lummis, una delle più importanti sostenitrici della legge sulla struttura del mercato all'interno del Congresso, ha dichiarato ad agosto che i Repubblicani prevedevano di far approvare la legge dalla Commissione Bancaria del Senato entro la fine di settembre, dalla Commissione Agricoltura del Senato in ottobre e di convertirla in legge entro il 2026.

Sebbene alcune fonti suggerissero che i legislatori di ciascuna commissione stessero discutendo i termini della legge, la tempistica sembrava poco probabile a causa dello shutdown del governo e dell'avvicinarsi delle festività natalizie.