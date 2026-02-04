Il Vietnam ha iniziato ad accettare le domande di licenza per gestire piattaforme di trading di asset digitali, segnando l'avvio operativo del programma pilota pianificato da tempo dal Paese per un mercato delle criptovalute regolamentato.

La Commissione statale per i titoli del Vietnam (SSC) ha ufficialmente aperto la finestra per le licenze martedì, a seguito dell'emanazione di nuove procedure amministrative ai sensi della decisione n. 96 del Ministero delle Finanze del Vietnam, che attua una risoluzione sulla sperimentazione di un mercato regolamentato degli asset crittografici.

“Le domande per le suddette procedure amministrative saranno accettate a partire dal 20 gennaio 2026”, ha affermato la SSC, inquadrando la mossa come parte di uno sforzo più ampio per sottoporre le criptovalute a una supervisione normativa formale.

L'apertura della finestra per il rilascio delle licenze segue l'entrata in vigore della legge vietnamita sull'industria della tecnologia digitale il 1° gennaio, che definisce per la prima volta gli asset digitali e le criptovalute.

Sebbene il Paese riconosca gli asset crittografici come proprietà, li esclude esplicitamente dallo status di moneta a corso legale e mantiene restrizioni sul loro utilizzo come mezzo di pagamento.

Banche e società di intermediazione mobiliare manifestano interesse ad applicare

Il 6 ottobre 2025, il Ministero delle Finanze vietnamita ha confermato che nessuna società aveva presentato domanda per partecipare al progetto pilota quinquennale sulle criptovalute, citando requisiti patrimoniali elevati e condizioni di ammissibilità rigorose.

Ora sembra emergere l'interesse da parte delle istituzioni finanziarie nazionali. Mercoledì, Vietnam News ha riportato che circa 10 società di intermediazione mobiliare e banche hanno annunciato pubblicamente i loro piani e la loro disponibilità a partecipare al mercato delle criptovalute una volta ottenuta la licenza.

Il rapporto ha sottolineato che le istituzioni stanno preparando le domande piuttosto che gestire piattaforme approvate.

Tra le società figurano SSI Securities, che ha fondato SSI Digital nel 2022; VIX Securities, che ha investito nella sua unità di scambio di asset digitali VIXEX; e diverse banche importanti, tra cui Military Bank, Techcombank e VPBank. Le istituzioni hanno indicato che avvieranno le operazioni dopo aver ricevuto l'approvazione normativa.

Nonostante il traguardo procedurale, nessuna borsa di criptovalute ha ancora ottenuto la licenza nell'ambito del regime pilota. Le autorità di regolamentazione vietnamite non hanno annunciato alcuna ricezione o approvazione di domande dall'apertura della finestra di licenza.

Quadro normativo restrittivo di Vietnam in materia di licenze per le crypto

Il quadro normativo vietnamita in materia di licenze per le criptovalute è tra i più restrittivi della regione. Il 9 settembre 2025, il Vietnam ha avviato un progetto pilota quinquennale sul mercato delle criptovalute, che introduce requisiti rigorosi per il settore, tra cui il divieto di emissione di asset garantiti da valute legali o titoli.

In base alle leggi vietnamite, i richiedenti devono essere entità vietnamite con un capitale versato minimo di 10 trilioni di dong (circa 380 milioni di dollari), mentre almeno il 65% del capitale deve essere detenuto da azionisti istituzionali. La proprietà straniera è limitata al 49%.