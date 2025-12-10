Strive, società quotata in borsa specializzata nella gestione patrimoniale e nella tesoreria di Bitcoin, ha annunciato un programma di vendita di azioni del valore di 500 milioni di dollari al fine di raccogliere fondi per ulteriori acquisti di BTC.

Martedì, la società, co-fondata nel 2022 dall'imprenditore e politico americano Vivek Ramaswamy, ha dichiarato che intende utilizzare i proventi netti della vendita per “scopi aziendali generali, tra cui, tra le altre cose, l'acquisizione di Bitcoin, prodotti correlati e per il capitale circolante”.

Intende inoltre acquistare “attività generatrici di reddito” per far crescere il business dell'azienda, ma non ha specificato quali.

La manovra rappresenta un ulteriore esempio di società quotata in borsa che utilizza i mercati dei capitali per accumulare Bitcoin (BTC), strategia introdotta da Michael Saylor.

Quattordicesimo maggiore detentore di BTC

Strive è il 14° maggior detentore aziendale di Bitcoin, con 7.525 BTC per un valore di circa 694 milioni di dollari ai prezzi di mercato attuali.

A maggio, l'azienda ha reso noto il suo orientamento verso una tesoreria in Bitcoin attraverso una fusione inversa pubblica. A settembre, Strive ha accettato di acquisire Semler Scientific, posizionando l'entità combinata come uno dei maggiori detentori aziendali di BTC.

Dal lancio del suo primo fondo negoziato in borsa avvenuto ad agosto 2022, Strive Asset Management è cresciuta fino a gestire oltre 2 miliardi di dollari di asset.

Le azioni Strive (ASST) hanno guadagnato il 3,6% martedì, chiudendo la giornata di negoziazione a 1,02$, stando a Google Finance. Da inizio anno, il valore delle azioni è più che raddoppiato.

Strive registra rialzo dopo l'annuncio. Fonte: Google News

Strive esorta MSCI a includere treasury in Bitcoin

Ad inizio mese, Matt Cole, CEO di Strive, ha esortato l'indice azionario MSCI a “lasciare che sia il mercato a decidere” sull'eventuale inclusione delle società che detengono Bitcoin nei propri investimenti passivi.

La decisione fa seguito alle consultazioni condotte da MSCI con la propria comunità di investitori in merito all'opportunità di escludere Bitcoin e altre società di tesoreria di asset digitali (DAT) che hanno un bilancio con oltre il 50% in crypto.