Il senatore dello Stato del West Virginia Chris Rose ha proposto una legge che modifica il codice dello Stato affinché il Tesoro possa investire fino al 10% in metalli preziosi, determinati asset digitali e stablecoin.

In un disegno di legge presentato mercoledì al legislatore della Virginia Occidentale, Rose ha proposto che il Consiglio del Tesoro dello Stato sia autorizzato a investire in metalli preziosi, asset digitali con una capitalizzazione di mercato superiore a 750 miliardi di dollari rispetto all'anno solare precedente e stablecoin. Il disegno di legge, denominato Inflation Protection Act, se approvato e firmato, potrebbe consentire al Tesoro dello Stato di investire in Bitcoin (BTC), l'unica criptovaluta che a gennaio rispondeva ai requisiti di capitalizzazione di mercato.

Secondo il testo del disegno di legge, qualsiasi asset digitale acquisito dal tesoro dello Stato potrebbe essere detenuto da un custode qualificato, in un prodotto negoziato in borsa o attraverso una soluzione di custodia sicura. Qualsiasi stablecoin acquisita dovrebbe aver ricevuto l'approvazione normativa dal governo degli Stati Uniti o dai singoli governi statali.

Diversi Stati degli USA hanno proposto disegni di legge simili che consentono al governo di investire in Bitcoin o altre criptovalute. Sebbene molti legislatori abbiano introdotto leggi nel 2025, solo il Texas, l'Arizona e il New Hampshire hanno approvato leggi che consentono riserve di criptovalute a livello statale.

Giovedì non era ancora chiaro se il disegno di legge di Rose avrebbe ottenuto un sostegno sufficiente per essere approvato dal legislatore della Virginia Occidentale. I legislatori hanno deferito il disegno di legge alla Commissione per le banche e le assicurazioni.

Senato USA mantiene in sospeso il disegno di legge su struttura del mercato

Il disegno di legge del West Virginia è stato presentato mentre i legislatori del Senato degli Stati Uniti hanno rinviato la discussione su una legge volta a stabilire la struttura del mercato degli asset digitali negli Stati Uniti.

La legge, denominata CLARITY Act, ha ricevuto critiche da molte figure del settore per le disposizioni relative alla finanza decentralizzata, ai premi in stablecoin e al ruolo che le autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi avrebbero nella supervisione degli asset digitali.