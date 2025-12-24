Sacks: Crypto CLARITY Act sarà sottoposto al vaglio del Senato a gennaio

Il tanto atteso Digital Asset Market Clarity Act, o CLARITY Act, è sempre più vicino all'approvazione, con una revisione da parte del Senato prevista per gennaio, secondo quanto affermato da David Sacks, responsabile AI e crypto alla Casa Bianca.

Giovedì Sacks ha pubblicato su X che il presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott e il presidente della Commissione agricoltura John Boozman hanno confermato che il disegno di legge bipartisan sulle crypto arriverà al Senato il mese prossimo.

“Siamo più vicini che mai all'approvazione della storica legge sulla struttura del mercato crypto richiesta dal presidente Trump. Non vediamo l'ora di portare a termine il lavoro a gennaio!”

Il CLARITY Act definirebbe i titoli e le commodity crypto e chiarirebbe i ruoli della Securities and Exchange Commission, della Commodity Futures Trading Commission e di altre autorità di regolamentazione finanziaria.

I sostenitori del disegno di legge affermano che esso ridurrà l'incertezza normativa per le società di criptovalute, stabilendo percorsi di conformità più chiari e incoraggiando l'innovazione, rafforzando al contempo la protezione degli investitori.

Movimento del CLARITY La senatrice Cynthia Lummis ha previsto all'inizio di questo mese che il CLARITY Act sarebbe arrivato sulla scrivania del presidente Donald Trump per essere firmato entro la fine dell'anno.

Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno continuato a lavorare sul CLARITY Act durante i 43 giorni di chiusura record del governo tra ottobre e novembre, incontrando dirigenti di aziende come Coinbase, Ripple, Kraken, Circle e società di venture capital specializzate in tecnologia come a16z e Paradigm.