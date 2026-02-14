Casa Bianca incontra settore bancario e crypto per discutere di stablecoin

I funzionari dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno incontrato i rappresentanti del settore delle criptovalute e bancario per discutere come affrontare il rendimento delle stablecoin nella legge sulla struttura del mercato attualmente all'esame del Senato.

In un post pubblicato lunedì su X, The Digital Chamber, un'organizzazione che promuove le criptovalute, ha dichiarato che il suo CEO, Cody Carbone, e altri si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere le disposizioni contenute nel Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, il cui markup è stato rinviato dalla Commissione bancaria del Senato a gennaio. Tra le questioni che i legislatori dovrebbero affrontare prima di tornare al markup figurano i titoli azionari tokenizzati, la finanza decentralizzata, l'etica per i funzionari eletti che investono in criptovalute e i premi in stablecoin.

“L'incontro di oggi alla Casa Bianca è stato esattamente il tipo di progresso necessario per trovare una soluzione a una delle questioni più importanti che bloccano i prossimi passi nel progresso legislativo della struttura del mercato”, ha affermato Carbone, aggiungendo:



“Siamo [...] ottimisti sul fatto che, continuando ad approfondire i dettagli della politica, sarà possibile creare condizioni di parità per le risorse digitali negli Stati Uniti”.

Il consulente per le risorse digitali della Casa Bianca Patrick Witt ha descritto l'incontro di lunedì come “costruttivo, basato sui fatti” e “orientato alle soluzioni”, affermando di essere “fiducioso” che i rappresentanti e i funzionari raggiungeranno presto una soluzione. Tra gli altri partecipanti c'erano rappresentanti del Crypto Council for Innovation, dell'American Bankers Association e della Blockchain Association.

L'incontro ha avuto luogo mentre lo shutdown parziale del governo statunitense entrava nel suo terzo giorno, dopo che i legislatori non sono riusciti a raggiungere un accordo su una legge di finanziamento. Molti democratici hanno chiesto modifiche alle politiche di controllo dell'immigrazione dopo le azioni dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) e della Border Patrol in alcune città degli Stati Uniti, tra cui Minneapolis.

Struttura mercato avanza al Senato

La Commissione Agricoltura del Senato ha approvato la sua versione della legge sulla struttura del mercato la scorsa settimana senza il sostegno dei Democratici, dopo che questi ultimi avevano sollevato obiezioni riguardo al possesso di asset digitali da parte dei funzionari eletti.

Sia la Commissione Bancaria del Senato, che si occupa delle modalità di supervisione degli asset digitali da parte della Securities and Exchange Commission statunitense, sia la Commissione Agricoltura, che si occupa delle iniziative con la Commodity Futures Trading Commission, dovranno probabilmente unire i loro disegni di legge prima che l'intera Camera possa procedere alla votazione in aula.