World Liberty Financial, sostenuta dalla famiglia Trump, ha proposto di utilizzare il 5% della tesoreria dei token WLFI del progetto per aumentare l’offerta della sua stablecoin USD1.

La proposta è stata pubblicata mercoledì sul forum di governance di World Liberty Financial, con il team che ha sottolineato l’importanza di incrementare l’offerta di USD1 per tenere il passo con “un panorama delle stablecoin sempre più competitivo”.

Secondo la proposta, l’offerta aggiuntiva contribuirebbe a diffondere “i casi d’uso di USD1 attraverso partnership CeFi e DeFi di alto profilo”, mentre una maggiore adozione aiuterebbe a creare ulteriori opportunità di value capture all’interno dell’ecosistema WLFI.

“Con la crescita di USD1, un numero sempre maggiore di utenti, piattaforme, istituzioni e blockchain si integra con l’infrastruttura di World Liberty Financial. Questo aumenta la portata e l’influenza della rete governata dagli holder di WLFI”, ha dichiarato il team.

“Una maggiore quantità di USD1 in circolazione porta a una domanda più elevata di servizi, integrazioni, incentivi di liquidità e programmi dell’ecosistema governati da WLFI”, ha aggiunto.

Il token WLFI di World Liberty Financial ha iniziato a essere scambiato sugli exchange a settembre. In vista del lancio, il progetto aveva indicato che 19,96 miliardi dell’offerta totale di WLFI sarebbero stati allocati alla tesoreria. Ai prezzi attuali, tale ammontare vale quasi 2,4 miliardi di dollari, con uno sblocco del 5% pari a circa 120 milioni di dollari.

Il team ha delineato nella proposta tre possibili opzioni di voto: a favore, contro o astensione. La votazione è ora in corso, ma non è ancora del tutto chiaro come venga effettuata.

La reazione alla proposta è al momento contrastante, con i “contrari” che superano di poco coloro che si dichiarano a favore.

La stablecoin del progetto è stata lanciata a marzo e, secondo i dati di CoinGecko, ha una capitalizzazione di mercato di 2,74 miliardi di dollari, rendendola la settima maggiore stablecoin ancorata al dollaro USA sul mercato.

Lo sblocco del 5% potrebbe contribuire a stimolare la crescita dell'asset; tuttavia, ha molto da recuperare se vuole scalzare i concorrenti, con il sesto posto occupato da PYUSD di PayPal che ha un market cap superiore di 1,1 miliardi di dollari rispetto a USD1.