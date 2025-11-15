Giovedì, nelle prime ore di negoziazione, il fondo negoziato in borsa Canary Capital XRP (XRPC), che detiene XRP spot, ha raccolto oltre 46 milioni di dollari, nonostante il calo di prezzo del token e dell'ETF.
XRPC ha registrato un volume di scambi pari a 26 milioni di dollari nei primi 30 minuti dal lancio, afferma Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg ETF. James Seyffart, analista di Bloomberg ETF, aggiunge:
“Mancano ancora 2,5 ore alla chiusura della giornata di negoziazione e l'XRPC di Canary Capital ha già superato i 46 milioni di dollari nel primo giorno di negoziazione. È quasi certo che sarà in cima alla lista dei lanci del 2025 e ha ancora la possibilità di superare l'ETF Solana (BSOL) di Bitwise per il primo posto”.
L'attesissimo ETF è sotto l'attenzione degli analisti dal 2024, con le probabilità di un veicolo di investimento XRP in aumento dopo la rielezione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la conseguente svolta normativa a favore delle criptovalute.
I crypto investitori considerano gli ETF come catalizzatori rialzisti dei prezzi degli asset sottostanti che detengono, dal momento che tali veicoli di investimento sottraggono denaro dai mercati finanziari tradizionali per convogliarlo nel mercato crypto. Ciononostante, il prezzo di XRP ha subito un leggero calo dopo il debutto dell'ETF Canary.
Classico sell-the-news: Prezzo di XRP in calo dopo il debutto dell'ETF
Nelle ultime 24 ore il prezzo di XRP è sceso del 2,7%, passando da un massimo di circa 2,50$ a 2,28$. Il prezzo si aggira appena sopra la sua media mobile a 365 giorni, un livello di supporto dinamico.
XRPC registra un calo corrispondente dell'8% da un massimo intraday di quasi 27$ a circa 24,50$ nel giorno del lancio, secondo quanto riportato da Yahoo Finance.
A gennaio, gli analisti di mercato hanno previsto che XRP potrebbe raggiungere un obiettivo di prezzo superiore a 10$ a seguito dell'approvazione di un ETF XRP negli Stati Uniti.
Gli analisti del colosso dei servizi finanziari JPMorgan hanno altresì pronosticato che un ETF XRP potrebbe attirare fino a 8 miliardi di dollari in flussi di capitale.
Le più recenti proiezioni degli analisti prevedono un potenziale rialzo di XRP a 5$ entro fine 2025, trainato dal lancio dell'ETF e dalla fine dello shutdown del governo statunitense.