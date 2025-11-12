John Deaton, avvocato sostenitore dei detentori di XRP e candidato contro la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren alle elezioni statunitensi del 2024, si candida nuovamente al Congresso.

Durante un evento tenutosi lunedì a Worcester, nel Massachusetts, Deaton ha annunciato che si candiderà nuovamente al Senato degli Stati Uniti nel 2026, stavolta nel tentativo di spodestare il senatore democratico Ed Markey. L'avvocato si è candidato come repubblicano nel 2024, perdendo contro Warren, democratica, per circa 700.000 voti.

“Questa volta vincerò”, sostiene Deaton durante un video della campagna elettorale trasmesso all'evento di Worcester.

Lunedì John Deaton ha annunciato a Worcester la sua seconda candidatura al Senato degli Stati Uniti. Fonte: John Deaton

Deaton, che ha dichiarato di volersi candidare come repubblicano per spodestare Markey, dovrà probabilmente affrontare la concorrenza di entrambi gli schieramenti politici nel 2026. Il suo annuncio della campagna elettorale non si è concentrato specificatamente sulla politica in materia di asset digitali, ma lui e Warren avevano già avuto uno scontro sulle rispettive opinioni in materia di criptovalute.

Deaton ha ottenuto un ampio riconoscimento nel settore delle criptovalute sostenendo i detentori di XRP (XRP) nella battaglia legale di Ripple Labs con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Seth Moulton, che rappresenta il 6° distretto congressuale del Massachusetts alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, è un candidato democratico per il 2026. Markey, che compirà 80 anni il prossimo anno, ha votato contro l'approvazione della legge sulle stablecoin GENIUS e ha criticato il mining per il suo “consumo eccessivo di elettricità”.

Si prospetta un bis del 2024?

“Non smetteremo mai di apprezzare chi sostiene le politiche [sulle criptovalute]”, commenta Mason Lynaugh, direttore della community Stand With Crypto, a Cointelegraph. “Avrà i suoi elettori, che coltiverà, entusiasti di vedere qualcuno come lui affermare pubblicamente questo genere di cose”.

Non è chiaro quali siano le possibilità di Deaton in uno Stato americano che solitamente vota per i democratici.

Durante la sua precedente campagna per il Senato, i dirigenti di Ripple, Gemini e Kraken hanno sostenuto la candidatura di Deaton, contribuendo con oltre 360.000$ nel primo trimestre del 2024.