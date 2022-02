In collaborazione con il fondo d'investimento artèQ, il museo del Belvedere pianifica il lancio di un NFT di un capolavoro storico. Giusto in tempo per San Valentino, una celebre rappresentazione di una coppia di innamorati sarà messa in vendita sotto forma di un numero limitato di token digitali.

"Il bacio" di Gustav Klimt, una delle opere d'arte più famose al mondo e il fulcro della collezione del Belvedere, avrà presto un suo NFT. Una copia digitale ad alta risoluzione sarà suddivisa in una griglia 100 per 100, dando vita a 10.000 pezzi inimitabili che saranno offerti come NFT.

Oltre ad acquistare gli NFT, gli utenti possono registrarsi come proprietari dei loro pezzi su TheKiss.Art, dove l'immagine può essere visualizzata nella sua interezza. Può fungere da dichiarazione d'amore giusto in tempo per San Valentino!

Stella Rolig, direttore generale del Belvedere, ha dichiarato:

"Cosa significa possedere un'opera d'arte nell'era digitale? L'ascesa degli NFT, che a partire dal 2020 ha rivoluzionato il mondo dell'arte, ha dato nuovo slancio a questa domanda. Il passaggio da semplici riproduzioni digitali a pezzi originali virtuali ha aperto le porte e nuove forme di partecipazione che, dato la quantità di denaro che muovono, non dovrebbero essere prese alla leggera."

Il museo del Belvedere prevede un alto livello di interesse da parte dei collezionisti di NFT. Wolfgang Bergmann, amministratore delegato del Belvedere, ha dichiarato:

"Il numero molto ridotto di token per il mercato mondiale, unito al fatto che ogni pezzo sia unico, è ciò che rende questi asset così preziosi."

Farbod Sadeghian, fondatore di artèQ, ha aggiunto:

"Siamo orgogliosi che la tecnologia e i concetti innovativi di artèQ siano stati scelti per l'attuazione di questo progetto unico a livello mondiale. Siamo lieti di essere divenuti partner di questa iniziativa."

I 10.000 NFT possono essere acquistati a un prezzo stimato di circa 1.850€ ciascuno. La fase di whitelisting è iniziata in data 26 gennaio alle 23:00 UTC. Il 9 febbraio, i potenziali acquirenti riceveranno l'autorizzazione per comprare gli NFT coniati: a quel punto i 10.000 segmenti dell'opera d'arte saranno assegnati in modo casuale.

Gli NFT saranno ufficialmente rilasciati per San Valentino, il 14 febbraio. I certificati degli NFT emessi mostreranno quindi la parte digitale del dipinto acquistato: una dedica d'amore individuale può essere aggiunta all'NFT sul sito web della piattaforma. Queste dediche potranno essere visualizzate sulla piattaforme a partire dal 14 febbraio. Gli NFT possono anche essere rivenduti tramite qualsiasi piattaforma che consente il trading di token non fungibili.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di artèQ

"Il bacio" di Gustav Klimt

La coppia nell'opera "Il bacio" appare intimamente stretta in un abbraccio, ignara del mondo che li circonda. Con quest'opera prodotta al culmine del suo periodo d'oro, il pittore austriaco Gustav Klimt ha creato un'affermazione allegorica universale sull'amore come tema centrale dell'esistenza umana. Lo Stato austriaco acquistò l'opera quando fu presentata per la prima volta nel 1908, per la Galleria d'Arte Moderna della Belvedere inferiore di recente fondazione. Da allora il dipinto è rimasto nel patrimonio del museo. Oggi "Il bacio" è considerato un'icona del periodo dell'Art Nouveau viennese e del modernismo europeo. È una delle opere d'arte più famose al mondo.

Informazioni su Belvedere

L'arte austriaca è presentata in un contesto internazionale in tre sedi del museo Belvedere di Vienna. Il complesso barocco di Belvedere superiore e inferiore, nonché il suo giardino, sono Patrimonio dell'Umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. La sua rinomata collezione d'arte comprende opere che vanno dal Medioevo ai giorni nostri. Con 24 dipinti di Gustav Klimt, il Belvedere possiede la più grande collezione al mondo di suoi dipinti. Altri punti salienti includono opere di spicco del periodo Biedermeier viennese, il barocco austriaco, il '900 viennese e l'impressionismo francese. Grazie alla sua continua attenzione allo sviluppo e alla digitalizzazione, il Belvedere rimarrà uno dei più importanti musei al mondo anche in futuro.

Informazioni su artèQ

ArtèQ è un fondo di investimento e casa d'aste NFT che punta a unire innovazione, tecnologia e arte. La piattaforma avvicina artisti, collezionisti d'arte e investitori utilizzando la tecnologia più sicura attualmente disponibile sul mercato. Con il suo team internazionale di specialisti in tecnologia, finanza e arte, artèQ garantisce non solo un supporto professionale ma anche un costante adattamento agli ultimi sviluppi del mercato blockchain.