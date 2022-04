La società di investimento blockchain sudcoreana Hashed — fra i principali sostenitori dell'industria Web3 che nell'ultimo anno ha raccolto oltre 320 milioni di dollari — ha aperto la strada agli investimenti in Apeiron, uno dei giochi blockchain attualmente più in voga sul mercato.

Sviluppato da Foonie Magus, Apeiron — gioco play-to-earn (P2E) basato su nonfungible token (NFT) — ha ora raccolto oltre 17 milioni di dollari grazie a un seed round. La società ha ricevuto 3 milioni di dollari da investimenti pre-seed, 10 milioni da investimenti seed e 4,5 milioni dalle vendite di NFT, per un totale di oltre 17,5 milioni di dollari.

Hashed è un team di esperti di blockchain con sede sia a Seoul che nella Silicon Valley. L'azienda è rapidamente cresciuta fino a diventare una delle più grandi società di investimento blockchain in Asia, e attualmente gestisce un fondo da 200 milioni di dollari per sostiene progetti ad alto potenziale. L'azienda vede il movimento Web3 come un'opportunità per "inaugurare un futuro in cui la tecnologia dà potere alle persone, non il contrario." Nel 2016 Hashed ha investito in Axie Infinity e The Sandbox, che sono diventati due dei giochi NFT di maggior successo.

L'investimento in Apeiron da parte di Hashed è stato affiancato da importanti società di venture capital come DeFiance Capital, Morningstar Ventures, Spartan Group e DeFi Capital. Lavoreranno assieme alle gilde di gioco GuildFi, Yield Guild Games Southeast Asia, Avocado DAO, Ancient8 e Snack Club. Sono stati tutti selezionati per i loro valori strategici e la loro visione a lungo termine, per la community Web3 e oltre.

Apeiron è il primo gioco NFT su blockchain al mondo a tema divinità. I giocatori vestiranno i panni di un Godling — un dio appena nato — e useranno i loro poteri divini per aiutare o sconfiggere i Doods, le creature che popolano l'Apeiron Godiverse. I giocatori potranno anche pilotare in battaglia enormi avatar elementali, tramite un innovativo sistema di combattimento in tempo reale basato sulle carte.

Apeiron è stato sviluppato come gioco P2E, e presenta un innovativo sistema basato su tre token. I giocatori potranno acquistare NFT, inclusi pianeti, stelle e potenti reliquie, oltre a guadagnare token semplicemente giocando; questi token potranno poi essere scambiato sul marketplace in cambio di criptovalute reali.

Frank Cheng, CEO di Foonie Magus e creatore di Apeiron, ha dichiarato:

"Abbiamo passato sei anni a lavorare su questo progetto: oltre 28 sviluppatori hanno riversato oltre cinque anni della loro vita — sangue, sudore e lacrime — nella creazione di questa esperienza di intrattenimento. Ma ora il loro duro lavoro sarà finalmente riconosciuto, il sogno sta per diventare realtà. Siamo entusiasti di aver trovato partner che condividono le nostre folli visioni: si prospetta un viaggio incredibile per l'intera industria del gaming- Sarà un'esperienza memorabile per tutti, da condividere e possedere insieme."

Con la chiusura del seed round, Apeiron sta iniziando i suoi round di investimento privato e comunitario; seguirà un evento di generazione dei token del gioco, previsto per la fine di maggio. Foonie Magus pianifica di raccogliere altri 10,7 milioni di dollari da questi tre round, per prepararsi al suo debutto globale nel quarto trimestre di quest'anno. I Planet NFT di Apeiron sono attualmente disponibili per l'acquisto su OpenSea, a un prezzo minimo di 0,15 Ether (ETH).

Informazioni su Apeiron

Apeiron è il primo gioco NFT su blockchain al mondo a tema divinità. Offre un sistema di combattimento action-adventure basato sulle carte, combinato a un gameplay simulativo ispirato a titoli classici come Populous e Black & White. I giocatori possono costruire i propri pianeti tramite una visuale dall'alto, per poi scendere a terra sotto forma di avatar e risolvere i misteri di questo universo. L'obiettivo è far crescere il proprio pianeta fino alla stagnazione dello sviluppo, e successivamente ripristinare il ciclo planetario tramite un evento di Armageddon: questo garantisce una progressione avvincente e un late-game emozionante, nonché attività sia guild-versus-environment che guild-versus-guild.

Apeiron presenta un innovativo sistema basato su tre token. In altre parole, gli utenti interagiranno con l'ecosistema tramite l'utilizzo di tre token: un token di governance, un token P2E e un token premium team-to-earn.

Per ulteriori informazioni su Apeiron: