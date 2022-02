Febbraio è stato un mese entusiasmante per Hector Finance: il progetto ha rilasciato una serie di aggiornamenti, i più importanti dei quali sono la stablecoin Tor e la farm in cui gli utenti possono ottenere ricompense superiori al 30% all'anno.

Tor funziona in modo simile a TerraUSD (UST): gli utenti possono utilizzare Dai o USD Coin (USDC) per coniare Tor, che a sua volta brucia i token Hector Finance (HEC). Quando Tor cresce, cresce anche HEC: un ecosistema HEC in crescita consente a Hector di aumentare le sue riserve di tesoreria e investire di più in prodotti che offrono yield. Questo incrementa le ricompense di Tor, portando conseguentemente a una maggiore domanda per Tor e crescita di HEC. Questo crea un circolo virtuoso, in cui entrambi i token supportano la crescita reciproca.

Il peg di Tor viene mantenuto tramite l'arbitraggio: essenzialmente, gli utenti ricevono una piccola commissione quando contribuiscono a mantenere il prezzo di Tor a 1$. Quando il valore di Tor è superior a 1$, gli utenti possono coniare Tor direttamente al costo di 1$ per token e quindi venderlo per profitto, riducendone il prezzo fino a quando il peg non viene ristabilito. Al contrario, quando il prezzo di Tor è inferiore a 1$ gli utenti possono acquistare TOR dalla pool Tor Curve per meno di 1$ e successivamente riscattare ogni token per esattamente 1$ di HEC. Ciò significa che gli arbitrage trader possono realizzare un piccolo profitto mantenendo il peg. Quando necessario, anche una parte del tesoro di 90 milioni di dollari di Hector Finance può essere utilizzata per mantenere il peg.

L'obiettivo principale del team di Hector Finance ora è portare il maggior numero possibile di casi d'uso su Tor, per aumentare costantemente la domanda e l'utilizzo. Tor è già stato integrato in MyCryptoCheckout, un gateway di pagamento che consente ai proprietari di negozi di e-commerce di accettare pagamenti in crypto tramite WooCommerce, una delle piattaforme di e-commerce più grandi del mondo. Questo permette a Tor di essere utilizzato per il pagamento in negozi come Orange Amps, New Zealand’s All Blacks e molti altri. Si tratta di un passo importante per collegare il mondo delle criptovalute e della finanza tradizionale, contribuendo a un'ulteriore espansione in futuro.

Per promuovere ulteriormente l'adozione, il team di Hector Finance sta anche conducendo una promozione di marketing: per i primi dieci partner che integreranno Tor nei loro servizi, Hector donerà 1.000$ in beneficenza!

L'effetto di Tor sull'ecosistema Hector

Alla fine del 2021, il team di Hector ha annunciato i suoi piani per trasformare HEC in un asset che non fosse solo un rebasing token, ma un token con un'offerta deflazionistica — rendendolo il primo rebasing token deflazionistico al mondo. l team ha raggiunto questo obiettivo, poiché HEC è deflazionistico sin dal 26 gennaio: oltre 210.000 token — equivalenti a circa 4,2 milioni di dollari — sono già stati distrutti.

Il team mira a mantenere la deflazione di HEC utilizzando i ricavi di provenienti da una serie di sottoprogetti per acquistare e bruciare token nel mercato, assorbendo i token in eccesso generati dallo yield annuale di HEC. Ciò creerà un modello di condivisione degli utili indiretto, in cui i detentori di HEC possono condividere i vantaggi dell'intero ecosistema di Hector attraverso un rebasing token non soltanto sostenibile nella sua emissione, ma anche con un'offerta in continua riduzione.

Hector ha già compiuto passi da gigante nel 2022: siamo certi che il resto dell'anno sarà altrettanto entusiasmante per questo progetto e la sua community.