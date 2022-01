Seedify è un incubator e launchpad impegnato a promuovere la crescita e l'adozione del gioco su blockchain, supportando e guidando l'innovazione in un settore tecnologico in rapida evoluzione.

L'attenzione costante del team di Seedify sul miglioramento delle sue capacità di fornire valore al settore GameFi ha portato all'introduzione di vari nuovi prodotti, dando così vita a un solido ecosistema.

Con alle spalle 40 lanci di progetti di successo, nonché servizi e competenze leader del settore — in aggiunta al supporto di una comunità di tokenholder ampia e in costante crescita — Seedify si è affermata come la piattaforma di lancio di riferimento nel settore dei giochi su blockchain.

NFT, gaming e il futuro del metaverso

Nell'ultimo anno i token non fungibili (NFT) hanno attirato le attenzioni del grande pubblico: artisti non-crypto, acquirenti e persino celebrità hanno creato collezioni e speso ingenti somme di denaro in opere d'arte digitali.

Sebbene l'uso degli NFT nel mondo dell'arte sia indubbiamente prezioso, l'integrazione di questa tecnologia nel gaming e nei metaversi offre uno spettro molto più ampio di applicazioni e casi d'uso.

La capacità di dimostrare la proprietà di beni immateriali ha aperto porte che trasformeranno per sempre la nostra società. Il mondo sta per entrare in una nuova, entusiasmante era: sarà presto possibile trasferire la propria intera esistenza all'interno di mondi virtuali tramite asset NFT digitali che includono vestiti, case, automobili, animali domestici e molto altro ancora. Saremo in grado di interagire in ambienti in cui le nostre vite reali e virtuali si fondono, i confini dello spazio e del tempo non limiteranno la nostra capacità di creare nuove storie ed esperienze emozionanti.

In qualità di innovation leader, Seedify si sta posizionando in prima linea in questo entusiasmante futuro con l'introduzione in data 24 gennaio di un nuovo prodotto rivoluzionario: Seedify NFT Space.

Seedify NFT Space

Seedify NFT Space presenterà un innovativo mercato di asset incentrato sul gaming e sul metaverso. La piattaforma si dedicherà esclusivamente a tali asset e ai loro casi d'uso interconnessi, alle integrazioni nel multiversi e alle innumerevoli applicazioni entusiasmanti che non sono state ancora concepite.

Seedify NFT Space mira a risolvere le carenze degli attuali mercati NFT e la loro incapacità di ospitare adeguatamente metaverse basati sull'utilità e sulla raccolta di asset in-game. Offre commissioni inferiori e un'interfaccia intuitiva, con appositi strumenti per la ricerca di asset estremamente semplici da usare.

Non è soltanto un mercato per NFT

Oltre al sopracitato marketplace, Seedify NFT Space presenterà funzioni aggiuntive per connettere giocatori e collezionisti con creatori e proprietari di progetti, aggiungendo nuovi casi d'uso al token nativo di Seedify, SFUND.

Un meccanismo di crowdfunding — simile a Kickstarter — consentirà agli utenti di pre-acquistare o finanziare raccolte, ricevendo in cambio posti pre-mint. Questa funzione presenterà opportunità reciprocamente vantaggiose per creatori, giocatori e collezionisti, introducendo opzioni aggiuntive per supportare e lanciare nuove collezioni di asset NFT.

La piattaforma includerà una funzione di "auto-launch," che consentirà a creatori e progetti di accedere a una rete di launchpad. Inizialmente saranno disponibili i launchpad per le Initial Game Offering (IGO), Initial NFT Offering (INO) e Initial Metaverse Offering (IMO) di Seedify, assieme a supporto di marketing, consulenza e partner del settore.

Ogni transazione effettuata da un utente sul mercato Seedify NFT Space consentirà di vincere un premio in NFT, assegnato tramite un meccanismo di generazione di numeri casuali (RNG). Alcuni premi saranno più preziosi di altri: le transazioni più grandi avranno maggiori possibilità di ricevere NFT più rari. Il 50% delle commissioni del marketplace verrà utilizzato per finanziare il montepremi NFT RNG.

Un nuovo token e airdrop

Seedify NFT Space porterà ulteriore utilità a SFUND: il token nativo di Seedify sarà utilizzato per il crowdfunding di creatori e collezioni, nonché per nuove opportunità sui launchpad IGO, INO e IMO.

Con il token nativo della nuova piattaforma, SNFTS, gli utenti potranno godere di commissioni di mercato dell'1% rispetto al 2% di quando si utilizzano altri token, nonché di tassi RNG aumentati per ricevere ricompense NFT più rare. SNFTS sarà utilizzato per creare una tesoreria, tramite la quale poter finanziare future collaborazioni, marketing ed espansioni.

Seedify non offrirà alcun token SNFTS in vendita. Al contrario, i token verranno donati tramite airdrop ai titolari di token SFUND su base 20-to-1, da SNFTS a SFUND. Sono stati effettuati degli snapshot strategici nel corso di cinque settimane, per determinare il numero di token che ciascun titolare riceverà.

Avrà luogo un airdrop di token SNFTS anche per gli utenti di OpenSea e per i wallet che detengono gli NFT di alcune specifiche collezioni blue-chip, per promuovere un lancio diffuso e diversificato di questa nuova piattaforma.

Ulteriori informazioni su Seedify NFT Space saranno condivise nei prossimi giorni: Seedify mira a costruire una piattaforma che supporti e guidi l'innovazione negli ecosistemi di gioco su blockchain e metaverso.

Per maggiori informazioni su Seedify NFT Space, vi invitiamo a visitare il sito web.

Informazioni su Seedify

Seedify è un ecosistema incentrato sul gaming su blockchain che offre un incubator e un launchpad, per conferire maggiore potere agli innovatori e agli sviluppatori di progetti attraverso l'accesso a finanziamenti, costruzione di comunità e partnership, nonché un sistema di supporto completo per aiutare a guidare il futuro del gaming e della blockchain. Per saperne di più su Seedify, visitate i seguenti link: