La società di infrastrutture blockchain Global Settlement Network ha annunciato un progetto pilota per la tokenizzazione degli impianti di trattamento delle acque a Giacarta, con l'obiettivo di estenderlo al resto del Sud-Est asiatico nei prossimi 12 mesi con 200 milioni di dollari in asset tokenizzati.

La tokenizzazione degli asset reali comporta la creazione di asset finanziari e altri asset tangibili sulla blockchain per incrementare l'accessibilità degli investitori e le opportunità di trading.

Il progetto pilota iniziale prevede la tokenizzazione di otto impianti di trattamento delle acque a Giacarta appaltati dal governo, con l'obiettivo di raccogliere fino a 35 milioni di dollari per l'ammodernamento delle strutture e l'espansione della rete idrica nella zona, secondo una dichiarazione rilasciata mercoledì.

Nell'ambito dell'implementazione graduale dell'iniziativa nei prossimi 12 mesi, GSN e il suo partner Globalasia Infrastructure Fund intendono testare i canali di regolamento in rupia-stablecoin in percorsi controllati per poi estenderli ad altri percorsi di valuta estera.

Dopo il progetto pilota a Giacarta, le aziende intendono estendere il progetto fino a 200 milioni di dollari in asset tokenizzati in tutto il Sud-Est asiatico.

Tokenizzazione potrebbe contribuire a colmare gap finanziari

Il presidente del Globalasia Infrastructure Fund con sede in Indonesia, Mas Witjaksono, ritiene che il progetto “offra significative opportunità di crescita, poiché l'Indonesia dispone di numerose infrastrutture importanti e risorse naturali che possono essere utilizzate per la tokenizzazione”.

Stando alle aziende, in tutto il Sud-Est asiatico si sta ampliando il divario nel finanziamento delle infrastrutture idriche, dove entro il 2040 saranno necessari oltre 4.000 miliardi di dollari di investimenti a lungo termine nel settore idrico, superando la spesa attuale.

Alcuni dirigenti del settore delle criptovalute hanno previsto che il mercato degli asset reali tokenizzati (RWA) crescerà in modo significativo nel 2026, trainato dall'adozione nelle economie emergenti che devono affrontare problemi di formazione di capitale e di attrazione degli investimenti esteri.

Secondo RWA.xyz, giovedì erano presenti on-chain oltre 21 miliardi di dollari in RWA, distribuiti tra più di 629.528 detentori, come riportato da RWA.xyz.

Si stima che oltre 21 miliardi di dollari in asset reali siano presenti sulla blockchain. Fonte: RWA.xyz

Sud-Est asiatico terreno fertile per le crypto

Il Sud-Est asiatico ha già raggiunto un alto livello di adozione delle criptovalute. Nell'indice di adozione di Chainalysis, pubblicato a settembre, la regione APAC, che comprende il Sud-Est asiatico, è stata identificata come la regione in più rapida crescita per l'attività on-chain delle crypto, con un aumento del 69% su base annua del valore ricevuto.

In un rapporto di follow-up, Chainalysis ha individuato nell'Indonesia il secondo mercato più vasto per valore on-chain nei 12 mesi precedenti il giugno 2025, con un aumento del 103%.