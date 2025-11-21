Mercoledì, il fornitore di prodotti negoziati in borsa (ETP) 21shares ha lanciato il suo fondo negoziato in borsa (ETF) Solana, la quinta offerta di ETF SOL (SOL) negli Stati Uniti.

In base a un annuncio di 21shares, il fondo detiene SOL spot e metterà in stake le partecipazioni per garantire la sicurezza della rete blockchain e ottenere ricompense. Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg ETF, ha dichiarato:

"21Shares lancia oggi il suo ETF spot Solana (TSOL), che prevede una commissione di 21 punti base (BPS) e apre con un patrimonio gestito (AUM) di 100 milioni di dollari.”

Gli ETF Solana hanno assorbito complessivamente 2 miliardi di dollari, con afflussi praticamente quotidiani, il che non è male considerando l'attuale clima di “estrema paura”, osserva.

TSOL debutta nelle contrattazioni con oltre 100 milioni di dollari in asset in gestione. Fonte: Eric Balchunas

Il debutto di TSOL è stato accompagnato dal lancio dell'ETF SOL (VSOL) del gestore di investimenti VanEck avvenuto lunedì, che prevede anche ricompense per lo staking.

Gli analisti di mercato e i dirigenti del settore ritengono che il 2026 potrebbe rivelarsi un anno monumentale per gli ETF sulle altcoin, con la potenziale introduzione di oltre 100 nuovi veicoli di investimento in grado di attrarre nuovi flussi di capitale, secondo Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise.

Correlato: 21Shares lancia ETF su crypto indici ai sensi della legge 40 della SEC

Solana travolta dal crollo di mercato, nonostante lancio tanto atteso degli ETF

Sebbene i crypto ETF rappresentino uno strumento per attrarre flussi di capitale da investitori passivi nei mercati finanziari tradizionali, i flussi di investimento funzionano in entrambi i sensi, incrementando i prezzi degli asset sottostanti quando la domanda è forte, ma danneggiando i prezzi quando i deflussi netti sono elevati.

Stando ai dati di CoinMarketCap, nonostante il lancio degli ETF, il prezzo di SOL è diminuito di circa il 14% negli ultimi sette giorni.

Il prezzo di SOL è crollato in seguito al crollo generalizzato del mercato avvenuto ad ottobre. Fonte: CoinMarketCap

L'ETF Solana (BSOL) di Bitwise è stato lanciato a ottobre e, secondo Hougan, nelle tre settimane successive al suo debutto ha raccolto quasi 500 milioni di dollari di afflussi netti, rivelandosi uno dei lanci di ETF di maggior successo nella storia.

A gennaio, gli analisti della società di servizi bancari e finanziari JP Morgan hanno previsto che gli ETF SOL avrebbero assorbito miliardi di dollari verso SOL.

Gli analisti di JP Morgan hanno sottolineato che l'andamento dei prezzi degli ETF SOL e XRP (XRP) potrebbe superare quello degli ETF Ether (ETH) nei primi sei mesi successivi al loro debutto negli Stati Uniti.