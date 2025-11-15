Aave Labs si conferma uno dei primi grandi progetti di finanza decentralizzata (DeFi) ad aver ottenuto l'autorizzazione ai sensi della nuova normativa europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), che consente alla società di offrire rampe disciplinate per l'accesso a stablecoin in tutto lo Spazio economico europeo (SEE).

L'approvazione consente a “Push”, il servizio fiat-to-crypto di Aave Labs, di permettere agli utenti di convertire euro e crypto asset, compresa la stablecoin nativa del protocollo Aave, GHO. La Banca Centrale d'Irlanda ha concesso l'autorizzazione a Push Virtual Assets Ireland Limited, una consociata interamente controllata da Aave Labs.

L'azienda ha scelto l'Irlanda per le sue operazioni europee, a testimonianza del fatto che il Paese sta diventando un hub privilegiato per la finanza on-chain conforme al MiCA. Il 25 giugno, l'exchange Kraken ha ottenuto l'autorizzazione MiCA in Irlanda, consentendogli di espandere la propria offerta in tutta Europa.

La misura si è concretizzata nel momento in cui l'offerta globale di stablecoin ha superato i 300 miliardi di dollari nel 2025, segnalando una forte domanda di crypto asset ancorati al fiat. Al momento della stesura, i dati di CoinGecko indicano una capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin nel settore crypto pari a 312 miliardi di dollari.

Le principali stablecoin per capitalizzazione di mercato. Fonte: CoinGecko

Push di Aave consente accesso regolamentato a GHO e altre stablecoin

Con l'approvazione MiCA ottenuta, Push offrirà on-ramp e off-ramp regolamentati per GHO e altre stablecoin integrate nella suite di prodotti Aave.

Stando all'annuncio di Aave, le commissioni di conversione sono pari a zero, il che rappresenta un tasso competitivo rispetto alla struttura tariffaria tipica dei fornitori di fintech tradizionali e degli exchange centralizzati (CEX).

Sebbene il protocollo abbia introdotto il prodotto come una soluzione “zero commissioni”, non ha specificato se questa struttura tariffaria sia permanente o legata a un periodo iniziale.

Aave Labs sottolinea che un'infrastruttura di pagamento conforme è fondamentale per gli sviluppatori che sperano di coinvolgere gli utenti mainstream nella DeFi.

Fornendo un percorso prevedibile e verificato tra euro e crypto asset, Push potrebbe ridurre uno dei maggiori ostacoli all'adozione della DeFi: la dipendenza dai CEX per le conversioni da fiat a crypto.

La capacità di un'organizzazione nativa DeFi di gestire un ponte fiat conforme rappresenta un cambiamento significativo, considerando che il protocollo supporta decine di miliardi di liquidità in stablecoin.

Secondo DefiLlama, Aave ha processato un volume di 542 milioni di dollari solo nelle ultime 24 ore. L'aggregatore di dati ha altresì rilevato un valore complessivo di asset presi in prestito dagli utenti dai pool di prestito di Aave superiore a 22,8 miliardi di dollari.