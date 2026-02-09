Aave chiude Avara e elimina gradualmente Family wallet per concentrarsi su DeFi

Aave Labs ha annunciato che metterà fine al suo “marchio ombrello” Avara nell'ambito dell'ultima iniziativa dell'azienda volta a concentrarsi nuovamente sulla finanza decentralizzata e a semplificare il proprio marchio.

Martedì, il fondatore e CEO di Aave, Stani Kulechov, ha pubblicato su X che Avara, una società che comprende progetti come il portafoglio crittografico Family e, in precedenza, la piattaforma di social media Lens, “non è più necessaria, poiché ci stiamo impegnando al massimo per portare Aave al grande pubblico”.

Kulechov ha affermato che anche il wallet crypto Family basato su Apple iOS verrà chiuso, poiché il team ha “appreso che per attirare milioni di utenti sono necessarie esperienze appositamente studiate, come il risparmio, piuttosto che esperienze generiche e aperte con il portafoglio”.

Questa mossa segna l'ultimo sforzo di Aave per concentrarsi nuovamente su prodotti come il suo protocollo di prestito di punta, dato che il mese scorso il progetto ha ceduto la gestione di Lens a Mask Network, con Kulechov che ha affermato che il ruolo di Aave nel protocollo sarebbe stato ridotto a quello di consulente, in modo da potersi concentrare sulla DeFi.

Kulechov afferma nel suo ultimo post che Aave è “ora unita in un unico team di designer, ingegneri ed esperti di contratti intelligenti di livello mondiale, allineati attorno a un'unica missione: portare la DeFi a tutti”.

Tutti i progetti futuri di Aave Labs

Avara ha dichiarato in un post sul blog che “tutti i prodotti attuali e futuri, inclusi Aave App, Aave Pro e Aave Kit, opereranno sotto Aave Labs” per semplificare il marchio.

Ha aggiunto che gli account collegati ai portafogli Family “continueranno a essere l'infrastruttura principale dei prodotti Aave Labs”, ma l'app iOS verrà chiusa nel corso del prossimo anno.

Dal 1° aprile non saranno più accettati nuovi utenti sull'app, mentre gli utenti esistenti potranno continuare a utilizzarla fino al 1° aprile 2027 e continueranno ad avere pieno accesso ai propri fondi sul sito web di Aave.

Aave è il più grande protocollo DeFi con un valore totale bloccato di 30 miliardi di dollari, quasi 9 miliardi in più rispetto al secondo progetto più grande, il protocollo di staking Lido, che ha un valore bloccato di 21,7 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da DefiLlama.

Il token Aave (AAVE) è rimasto stabile nell'ultimo giorno, con un calo dello 0,7% nelle ultime 24 ore a 127,40 dollari, secondo quanto riportato da CoinGecko.