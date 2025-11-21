Secondo un recente report, nel terzo trimestre l’Abu Dhabi Investment Council ha quasi triplicato la sua esposizione a Bitcoin attraverso l’ETF Bitcoin spot di BlackRock.

Diversi operatori di mercato hanno interpretato la mossa come un segnale che l’interesse istituzionale per le criptovalute continua a rafforzarsi negli Emirati Arabi Uniti.

Mercoledì, l’ADIC — il braccio d’investimento della Mubadala Investment Company — ha dichiarato a Bloomberg di considerare Bitcoin (BTC) come l’equivalente digitale dell’oro.

L’aumento dell’esposizione dell’ADIC all'IBIT è avvenuto in un periodo di forte volatilità per Bitcoin. Il trimestre si è chiuso pochi giorni prima che BTC raggiungesse il massimo storico di 125.100 $ il 5 ottobre, per poi scivolare nuovamente sotto i 90.000 $ mercoledì.

L'IBIT ha registrato un crollo dalla fine del terzo trimestre

Bloomberg ha riferito che l’ADIC ha aumentato la sua esposizione all’IBIT dalle 2,4 milioni di azioni detenute all’inizio del Q3 a quasi 8 milioni al 30 settembre, portando il valore della posizione a circa 520 milioni di dollari. L’IBIT ha chiuso il trimestre a 65 $ per azione, per poi salire a 71 $ il 6 ottobre, il giorno successivo al nuovo massimo storico di Bitcoin.

Il prezzo delle azioni IBIT è sceso del 19,39% negli ultimi 30 giorni. Fonte: Google Finance

Tuttavia, il recente crollo di Bitcoin sotto i 100.000 $ ha trascinato al ribasso anche l’IBIT. Mercoledì l’ETF ha chiuso a 50,71 $, segnando un calo di circa il 23% dalla fine del terzo trimestre.

Nonostante la flessione del prezzo di Bitcoin, l’aumento della posizione dell’ADIC è stato ampiamente interpretato come un segnale di un’adozione istituzionale sempre più ampia.

Zayed Aleem, treasury manager della piattaforma di investimento crypto M2, ha scritto mercoledì in un post su LinkedIn che è “fantastico vedere una tale convinzione istituzionale e un altro forte segnale che gli Emirati Arabi Uniti stanno consolidando il loro ruolo come hub globale per gli asset digitali”.

Riflettendo un sentimento analogo, il commentatore crypto MartyParty ha affermato che “la posizione riflette una scommessa strategica sul ruolo di BTC come riserva di valore”.

La notizia arriva a meno di un giorno dai deflussi più significativi mai registrati dall’IBIT dalla sua nascita nel gennaio 2024: 523,2 milioni di dollari in un’unica giornata, secondo Farside, mentre Bitcoin è sceso brevemente a 88.000 $. Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 92.089 $, secondo CoinMarketCap.

IBIT sta attraversando un "brutto periodo", afferma l'analista ETF

Mercoledì l’analista ETF Eric Balchunas ha affermato che l’IBIT sta attraversando “un periodo davvero brutto”.

“Sebbene i flussi da inizio anno siano ancora a livelli astronomici, pari a +25 miliardi di dollari (6° posto in classifica generale), il mese scorso si sono registrati deflussi totali pari a 3,3 miliardi di dollari dagli ETF BTC, ovvero il 3,5% dell'AUM”, ha dichiarato Balchunas.

Dal lancio dell’IBIT nel gennaio 2024, l’ETF ha comunque accumulato circa 63,12 milioni di dollari in afflussi netti, secondo i dati di Farside.

Gli analisti restano divisi sulle prospettive di Bitcoin per il resto dell’anno. L’analista VICTOR ha recentemente descritto l’attuale fase di correzione come “un range da chiudere gli occhi e comprare”.