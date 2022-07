A pochi giorni dalla partenza del tour "Achille Lauro Superstar - Electric Orchestra," martedì 5 luglio il noto cantautore Achille Lauro sarà protagonista di un evento unico e irripetibile: durante il Milano Summer Festival all'Ippodromo SNAI San Siro, il pubblico assisterà a una performance in cui la musica darà vita in diretta ad opere d'arte generative NFT.

Il progetto è stato ideato da De Marinis Group in collaborazione con PwC Italia e gli studenti della BigRock School. L'operazione consisterà nella generazione tramite reti neurali di opere d’arte "sound-reactive", che potranno essere visualizzate in diretta dal pubblico tramite i ledwall on-stage.

Gli studenti della BigRock School, partendo dall’ascolto di cinque brani di Lauro (Solo noi, Roma, Marilù, Rolls Royce e C'est la vie), hanno ideato un sistema che produrrà veri e propri quadri digitali unici al mondo. Tali opere saranno poi messe all'asta sotto forma di NFT – con il supporto di Acta Fintech, società di consulenza specializzata in token non fungibili – al termine dell'Achille Lauro Superstar Tour.

I proventi della vendita saranno interamente devoluti in beneficenza, a supporto dell'Associazione "Comitato Maria Letizia Verga" per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Il concerto sarà inoltre trasmesso in esclusiva sul metaverso di The Nemesis: un numero limitato di 10.000 utenti potrà prendere parte al concerto virtuale. Alcuni di questi avranno la possibilità di vincere un meet and greet con l’artista e biglietti delle altre date del tour Achille Lauro Superstar. Lo stage virtuale nel metaverso è stato aperto sabato 2 luglio, e lo streaming del concerto coinciderà con la data live di Milano.

Achille Lauro ha commentato: