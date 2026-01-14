Future Holdings AG, società svizzera di tesoreria Bitcoin sostenuta dal veterano del settore Adam Back, ha concordato termini preliminari che potrebbero portare alla sua acquisizione da parte di H100 Group, quotata in Svezia.

La società svizzera di tesoreria Bitcoin (BTC) ha annunciato lunedì di aver sottoscritto una lettera di intenti non vincolante con H100, relativa alla potenziale acquisizione del 100% delle sue azioni.

“La combinazione di Future con H100 crea una piattaforma quotata e un quadro di governance che riteniamo essenziali per costruire credibilità istituzionale di lungo periodo nel mercato svizzero”, ha dichiarato il presidente di Future Holdings, Richard Byworth, in una nota congiunta.

L’operazione proposta arriva a pochi mesi dalla fondazione di Future Holdings, avvenuta nel novembre 2025, quando Back ha co-fondato la società insieme ai veterani del settore Richard Byworth e Sebastien Hess, raccogliendo 35 milioni di dollari per la tesoreria in BTC.

Back aveva inoltre fornito a H100 un prestito convertibile da 2,1 milioni di dollari nel giugno 2025, con l’opzione di investire ulteriori 12,8 milioni di dollari.

H100 fissa il prezzo di acquisto di Future a 753.000 $

L'operazione proposta valuta Future a circa 375.000 franchi svizzeri, pari a circa 471.000 $, più il saldo di cassa della società alla chiusura.

Sulla base dell'attuale posizione di cassa di Future, le società hanno dichiarato che il prezzo di acquisto totale dovrebbe essere di circa 600.000 franchi svizzeri, pari a circa 753.000 $.

Il prezzo di acquisto dovrebbe essere pagato in azioni H100 di nuova emissione al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno di negoziazione prima della lettera di intenti.

La transazione dovrebbe essere completata a gennaio

L’accordo resta soggetto alla due diligence, alla negoziazione degli accordi definitivi e all’ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari. Le società hanno dichiarato di prevedere la firma e il closing nel gennaio 2026.

Per H100, l’acquisizione rappresenta un passaggio chiave nel piano di espansione oltre la regione nordica e nel posizionamento del gruppo come piattaforma finanziaria e di tesoreria Bitcoin di riferimento in Europa.

“Questa operazione sostiene l’espansione di H100 in Svizzera. Future apporta una solida esperienza locale e consideriamo la Svizzera un mercato chiave, mentre gli investitori istituzionali continuano a valutare nuovi approcci all’allocazione del capitale”, ha dichiarato Sander Andersen, presidente di H100.

Correlato: Vittoria per Strategy: MSCI mantiene le società di tesoreria crypto negli indici

Oltre a Future e H100, Adam Back, fondatore di Blockstream, ha sostenuto diverse società di tesoreria Bitcoin, tra cui la realtà francese Capital B (in precedenza The Blockchain Group) e The Bitcoin Standard Treasury.

Durante il boom delle Bitcoin treasury nell’estate del 2025, Back ha definito l’adozione di Bitcoin da parte delle società quotate come la “nuova altcoin season” per gli speculatori crypto.