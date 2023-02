La Fondazione Algorand ha annunciato diverse partnership in India, tra cui collaborazioni con le scuole per sviluppare programmi educativi che contribuiscano alla crescita del Web3 nel Paese.

In un annuncio inviato a Cointelegraph, il team di Algorand ha dichiarato di aver collaborato con la Jawaharlal Nehru Technological University di Hyderabad e con la Indian School of Business per lanciare programmi educativi. Si tratta di iniziative per i docenti e per la formazione degli studenti programmatori. Inoltre, l'azienda ospiterà un corso di perfezionamento per le aziende che desiderano entrare nello spazio Web3.

Anil Kakani, recentemente nominato responsabile nazionale di Algorand per l'India, ha dichiarato che le partnership mirano a ottenere un impatto sostenibile. Ha spiegato:

"Siamo pronti a diventare protagonisti in India e in ogni parte del globo con lo scopo di promuovere soluzioni che cambiano il mondo per migliorare l'accesso ai servizi finanziari, alla sanità, all'istruzione e a tante altre applicazioni fondamentali."

Oltre al settore dell'istruzione, l'azienda sta cercando di raggiungere le startup del Paese. Algorand ha anche annunciato una partnership con T-Hub, un centro di innovazione con sede a Hyderabad. Secondo il CEO di T-Hub, Srinivas Rao Mahankali, la partnership aiuterà le startup locali ad accedere a capitali da tutto il mondo e a scalare i loro progetti a livello globale.

La fondazione Algorand è diventata anche partner tecnologico del Global Climate Resilience Fund lanciato dalla Fondazione Clinton. Il fondo contribuirà ad aiutare le imprese locali a connettersi con i mercati del carbonio e a monetizzare i carbon credits. L'azienda sosterrà le imprese guidate da donne attraverso investimenti di avviamento e programmi di accelerazione per aumentare l'inclusione finanziaria. Staci Warden, CEO della Fondazione Algorand, ha dichiarato:

"Sono entusiasta di essere tornata in India e soprattutto di vedere come la gente abbraccia e si entusiasma per una tecnologia che può avere un impatto così significativo e positivo sulla qualità della vita".

Warden ha affermato che le partnership aiuteranno la blockchain a esprimere il suo potenziale e ad aiutare l'ecosistema locale a diventare un'economia più inclusiva.

La Fondazione Algorand sta continuamente espandendo la sua presenza a livello globale. Il 13 dicembre 2022, la società ha annunciato di essere stata scelta per supportare una piattaforma di garanzie bancarie e assicurative in Italia.