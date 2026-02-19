La tecnologia blockchain rappresenta uno strumento efficace per l’amministrazione dei programmi di welfare, ma permangono sfide significative in ambito compliance, secondo Julie Myers Wood, CEO della società di consulenza in compliance e monitoraggio Guidepost Solutions.

Guidepost Solutions ha fornito consulenza al governo della Repubblica delle Isole Marshall nella definizione di un quadro normativo in materia di compliance e sanzioni relativo al bond USDM1, uno strumento di debito tokenizzato emesso dal governo e garantito 1:1 da titoli del Tesoro statunitensi a breve termine.

Nel novembre 2025, il governo delle Isole Marshall ha lanciato un programma di Reddito di Base Universale (UBI) che distribuisce benefici trimestrali ai cittadini direttamente tramite un wallet mobile. Wood ha dichiarato a Cointelegraph:

“Qualsiasi beneficio attualmente distribuito con mezzi analogici dovrebbe essere valutato per un'opzione di consegna digitale per diversi motivi. La consegna digitale accelera il processo e può fornire una traccia verificabile per l'approvvigionamento e le spese”.

Il mercato degli strumenti di debito pubblico tokenizzati non statunitensi continua a crescere. Fonte: RWA.XYZ

Diversi governi stanno valutando l'utilizzo di strumenti di debito tokenizzati e la gestione di programmi di assistenza sociale on-chain per eliminare i ritardi nei pagamenti e le costose commissioni di transazione tipici della finanza tradizionale, disintermediando il processo di emissione e compensazione.

La compliance normativa e le sanzioni rimangono una sfida mentre il mercato delle obbligazioni tokenizzate cresce

La riduzione dei costi e i tempi di regolamento quasi istantanei delle obbligazioni tokenizzate e di altri strumenti onchain contribuiscono a democratizzare l’accesso al sistema finanziario per le persone prive di accesso alle infrastrutture bancarie tradizionali.

Tuttavia, i requisiti antiriciclaggio (AML) e la conformità alle sanzioni rappresentano due dei principali rischi normativi per i governi che emettono obbligazioni onchain destinate al pubblico, ha dichiarato Wood a Cointelegraph.

I governi che emettono bond tokenizzati devono inoltre raccogliere informazioni know-your-customer (KYC) per garantire che i fondi siano indirizzati ai destinatari legittimi, ha aggiunto.

Il mercato dei Treasury statunitensi tokenizzati è cresciuto di oltre 50 volte dal 2024, secondo i dati della piattaforma di analisi crypto Token Terminal.

Il mercato dei titoli del Tesoro USA tokenizzati è cresciuto di oltre 50 volte dal 2024. Fonte: Token Terminal

Il mercato delle obbligazioni tokenizzate potrebbe crescere fino a 300 miliardi di dollari, secondo una previsione di Lamine Brahimi, cofondatore di Taurus SA, società specializzata in servizi per asset digitali rivolti alle imprese.

La riduzione dei tempi di regolamento e dei costi di transazione, insieme alla frazionabilità degli asset — che consente agli investitori di acquistare quote di un’attività finanziaria — ampliano l’accesso al sistema finanziario globale, ha dichiarato Brahimi a Cointelegraph.