Hayes: Altcoin season mai finita, i trader hanno solo perso i campioni

Mentre molti trader di criptovalute stanno ancora aspettando l'inizio della prossima stagione delle altcoin, il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes ha affermato che è già iniziata da tempo.

“C'è sempre una altcoin season in corso... e [se si] continua a dire che non c'è, [è] perché non si possiede ciò che è cresciuto”, ha affermato Hayes durante un'intervista podcast pubblicata giovedì su YouTube.

Hayes ha affermato che molti trader si aspettano ancora che la altcoin season si svolga allo stesso modo degli anni precedenti, supponendo che si ripeteranno le stesse criptovalute e le stesse narrazioni. “Volevate che fosse come l'ultima altcoin season, perché allora vi sembrava di sapere cosa dovevate fare”, ha detto Hayes.

Hayes avverte: Trader dovrebbero “adattarsi” e non guardare al passato

“Oh, devo comprare queste cose perché è quello che ha avuto successo nella scorsa stagione”, ha aggiunto.

Arthur Hayes (a destra) intervistato da Kyle Chasse (a sinistra) nel suo podcast giovedì. Fonte: Kyle Chasse

Hayes ha affermato che i trader di criptovalute dovrebbero ripensare il loro approccio e prestare attenzione alle novità del mercato, piuttosto che affidarsi alla storia. “Questa è una nuova stagione, ci sono novità”, ha sottolineato.

Hayes ha indicato Hyperliquid (HYPE) come la “migliore storia” di questo ciclo fino ad ora, sottolineando il lancio a “due o tre dollari”, prima di “salire fino a 60 dollari”.

Ha anche citato Solana (SOL), che ha perso gran parte dei suoi guadagni nel 2022 scendendo a quasi “sette dollari”, prima di salire a quasi 300 dollari all'inizio di quest'anno.

Solana registra un calo del 6,27% negli ultimi 30 giorni. Fonte: CoinMarketCap

“Ancora una volta, c'è stata la altcoin season. Semplicemente non hai partecipato”, ha affermato.

Tuttavia, non tutti sono d'accordo con Hayes. Il CEO di CoinQuant, Maen Ftoui, ha recentemente dichiarato a Cointelegraph che le criptovalute più datate con un fondo negoziato in borsa (ETF) o che dovrebbero ricevere un ETF assorbiranno gran parte del capitale impiegato durante la prossima altcoin season.

Settore discute su come sarà prossima altcoin season

Molti operatori del settore hanno opinioni divergenti su come e quando si svolgerà la prossima altcoin season.

Alcuni trader stanno ancora aspettando la tradizionale rotazione, che inizia con Bitcoin (BTC) che raggiunge nuovi massimi prima che il capitale si sposti verso Ether (ETH) e poi verso altcoin minori.

Nel frattempo, gli analisti di Bitfinex hanno affermato ad agosto che è improbabile che le altcoin registrino un rialzo ampio e straordinario fino a quando non saranno approvati gli ETF che offrono esposizione oltre le criptovalute più capitalizzate.