Amundi, il più grande asset manager europeo, ha introdotto la sua prima classe di azioni tokenizzate per un fondo monetario in euro.

Il fondo è ora offerto in una struttura ibrida, che consente agli investitori di scegliere tra la versione tradizionale e quella nuova basata su blockchain. La prima transazione è stata registrata sulla rete Ethereum il 4 novembre.

Il lancio è stato sviluppato in collaborazione con CACEIS, un gruppo europeo di servizi patrimoniali che ha fornito l'infrastruttura di tokenizzazione, i wallet degli investitori e il sistema digitale di gestione ordini utilizzato per elaborare sottoscrizioni e rimborsi.

Secondo le società, la tokenizzazione del fondo semplifica l'elaborazione degli ordini, amplia l'accesso a nuovi canali di investimento e abilita il trading 24/7.

Amundi ha dichiarato che il fondo detiene titoli di debito a breve termine e di alta qualità denominati in euro, composti principalmente da strumenti del mercato monetario e accordi di riacquisto overnight con controparti sovrane europee.

Secondo il sito web della società, Amundi gestisce circa 2,3 mila miliardi di euro (2,6 mila miliardi di dollari) in asset e serve oltre 100 milioni di clienti retail. La società ha sede a Parigi, in Francia.

BlackRock e Franklin Templeton guidano la crescita dei fondi tokenizzati

Nel 2025 i fondi monetari tokenizzati che investono in Treasury statunitensi hanno registrato una rapida espansione. I dati di RWA.xyz mostrano che il prodotto onchain di BlackRock detiene attualmente 2,3 miliardi di dollari in asset tokenizzati, mentre il fondo monetario di Franklin Templeton supera gli 826 milioni di dollari in asset.

Fondi del Tesoro USA tokenizzati. Fonte: RWA.xyz

Entrambi i fondi si sono espansi su più blockchain. Il 12 novembre, Franklin Templeton ha annunciato che la sua piattaforma di tokenizzazione è entrata a far parte di Canton Network, consentendo al proprio fondo monetario di operare all’interno di un ecosistema permissioned progettato per le istituzioni finanziarie.

Anche BlackRock ha esteso il suo fondo tokenizzato oltre Ethereum, aggiungendo il supporto per Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism e Polygon.

Un bollettino della Bank for International Settlements pubblicato mercoledì ha rilevato che il valore dei fondi monetari tokenizzati aveva raggiunto i 9 miliardi di dollari alla fine di ottobre, in aumento rispetto ai circa 770 milioni di fine 2023.

Tuttavia, il rapporto ha avvertito che la crescente adozione di portafogli di Treasury tokenizzati come garanzia potrebbe esporre il sistema finanziario a nuove vulnerabilità operative e di liquidità.