Yat Siu, fondatore di Animoca Brands, si propone di posizionare la sua azienda come veicolo per consentire agli investitori di esporsi a progetti crypto più ampi e al mercato delle altcoin, dal momento che l'azienda prevede di quotarsi in borsa attraverso una fusione inversa il prossimo anno.

“Riteniamo che le altcoin, in definitiva, nel loro insieme, supereranno Bitcoin in termini di performance”, sostiene Siu durante un'intervista rilasciata mercoledì a Cointelegraph.

Siu paragona Bitcoin (BTC) all'oro, affermando che, sebbene nessuna singola azienda sia più grande della capitalizzazione di mercato dell'oro, tutte le società quotate in borsa messe insieme valgono “circa cinque o sei volte l'oro”.

Aggiunge che, nonostante tali aziende possano non avere la stessa longevità dell'oro, possono comunque “salire e scendere nel loro complesso”.

“Non entriamo nel mondo crypto perché vogliamo detenere Bitcoin, ma solo perché lo consideriamo un asset di riserva, anche se non lo uso, giusto?”, afferma, sottolineando l’utilità delle altcoin in tutto il settore, dal gaming Web3 alle gas fee, fino alla DeFi e alla DePIN.

Animoca vuole offrire equivalenti crypto ai primi Amazon e Google

“Tutte queste applicazioni sono in realtà altcoin, secondo la definizione classica, anche se in misura minore, ma forse in modo ancora più significativo, prima ancora, anche le memecoin lo sono” spiega.

Animoca Brands punta a strategia diversificata di tesoreria in altcoin. Fonte: Animoca Brands

Siu ha paragonato l'approccio di investimento di Animoca all'opportunità che gli investitori avrebbero perseguito a inizio degli anni 2000, ovvero la possibilità di investire in un ampio gruppo di aziende Internet “più grandi e interessanti”, come Amazon, Google, eBay e Alibaba.

“Riteniamo di essere posizionati piuttosto bene per questo”, sostiene Siu, aggiungendo che l’industria crypto probabilmente non avrà un altcoin o un progetto “winner-takes-all”, a differenza dei primi tempi di Internet.

Animoca Brands intende acquisire alcuni vincitori del settore crypto

Siu sottolinea che Animoca dispone già di una solida base di investitori e che ha la capacità di investire in altcoin a livelli molto più bassi rispetto agli investitori esterni, e che sta “trasferendo tale vantaggio” agli azionisti.

Siu precisa che il portafoglio di investimenti di Animoca sarà sufficientemente ampio da poter acquisire alcune di queste aziende vincenti.

Il gaming è la categoria più importante nel portafoglio di investimenti di Animoca Brands, con 230 delle 628 aziende in cui ha investito correlate al settore. Vi è inoltre un investimento crescente in infrastrutture, intelligenza artificiale e finanza decentralizzata (DeFi).

Ad inizio mese, Cointelegraph ha riportato come Animoca Brands stia pianificando una quotazione al Nasdaq per il prossimo anno tramite fusione inversa con la società fintech pubblica Currenc Group, specializzata in AI.