Aptos introduce firme post-quantum prima che diventino necessarie

La rete blockchain Aptos sta passando a un'opzione di firma post-quantistica, riflettendo la crescente preoccupazione che i progressi nell'informatica quantistica non siano più puramente teorici e possano alla fine influenzare il modo in cui le reti blockchain proteggono gli account e le transazioni.

Giovedì, Aptos ha delineato una proposta per introdurre firme post-quantistiche, affrontando la dipendenza della rete dalle firme digitali per la proprietà, l'autorizzazione delle transazioni e la sicurezza complessiva.

Sebbene gli schemi crittografici esistenti rimangano sicuri contro i computer classici, i ricercatori avvertono che macchine quantistiche sufficientemente potenti potrebbero un giorno falsificarli, compromettendo potenzialmente la sicurezza degli account in modo retroattivo.

“Il quantum computing non è più uno spettro lontano”, ha scritto Aptos Labs in un post su X, sottolineando le prime discussioni sul quantum scaling da parte di IBM e il crescente slancio normativo, compresa la pubblicazione degli standard di crittografia post-quantistica da parte del National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti.

“Questo è importante per reti come Aptos perché i computer quantistici rilevanti dal punto di vista crittografico (CRQC) possono rendere falsificabili gli schemi di firma odierni, compromettendo potenzialmente i modelli di sicurezza”, si legge nel post.

In risposta, gli sviluppatori hanno proposto l'AIP-137, una proposta di miglioramento di Aptos redatta dai crittografi di Aptos Labs, che aggiungerebbe il supporto per uno schema di firma post-quantistica a livello di account.

Fonte: Aptos Labs

Se approvato dalla governance, l'AIP-137 introdurrebbe SLH-DSA, uno schema di firma digitale basato su hash standardizzato come FIPS 205, come tipo di firma account opzionale. La modifica renderebbe Aptos una delle prime blockchain di produzione a supportare nativamente gli account post-quantistici.

Tuttavia, gli account esistenti rimarrebbero inalterati. Gli account post-quantistici sarebbero solo opzionali, consentendo agli utenti di adottarli in modo selettivo.

Aptos è una delle più grandi blockchain layer-1 proof-of-stake, progettata principalmente per supportare applicazioni decentralizzate. All'inizio di quest'anno, il suo responsabile dell'ecosistema, Ash Pampati, ha dichiarato a Cointelegraph che le applicazioni orientate al consumatore stavano guadagnando terreno sulla rete, in particolare quelle che combinano elementi del Web2 e del Web3.

Come Cointelegraph ha già riportato, Aptos è emersa anche come sede per asset reali tokenizzati, con gestori patrimoniali come Franklin Templeton e BlackRock che distribuiscono prodotti sulla rete.

Correlato: Google annuncia un vantaggio quantistico: 13.000 volte più veloce dei supercomputer

Corsa contro il quantum

Sebbene molti operatori del settore delle criptovalute sostengano che le minacce quantistiche alle blockchain, in particolare al Bitcoin, siano ancora lontane anni, le reti stanno adottando misure preparatorie sempre più frequenti, e Aptos non è certo l'unica a farlo.

All'inizio di questo mese, Solana ha testato transazioni resistenti alla crittografia quantistica su una testnet dedicata, un esperimento volto a valutare come integrare schemi di firma post-quantistici nel proprio modello di transazione senza interferire con gli account esistenti.

All'interno della comunità Bitcoin, un gruppo più piccolo ma molto attivo di sviluppatori, ricercatori e gestori di fondi ha anche iniziato a spingere per un progresso più rapido nella crittografia resistente al quantum.

Alcuni si sono schierati a favore del BIP-360, una proposta di miglioramento del Bitcoin che introdurrebbe opzioni di firma resistenti al quantum. Tuttavia, l'idea è ancora in fase embrionale ed è oggetto di dibattito.

Qualcun altro, come Adam Back, uno dei primi a interessarsi a Bitcoin, ha liquidato le preoccupazioni a breve termine sul quantum come una forma di paura, incertezza e dubbio, o FUD, sostenendo che Bitcoin non si basa sulla crittografia per il suo modello di sicurezza principale. Invece, Bitcoin usa schemi di firma digitale e funzioni di hash crittografico, che non sono minacciati in modo imminente dai computer quantistici pratici.



