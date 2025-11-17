ARK Invest ha aumentato la sua esposizione ai titoli legati alle crypto, acquistando ulteriori azioni di BitMine Immersion Technologies e Bullish attraverso diversi dei suoi exchange-traded fund, mentre i mercati continuavano a scendere.

Secondo i dati sulle operazioni giornaliere pubblicati venerdì, l’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) ha aggiunto 18.089 azioni BitMine, l’ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ne ha acquistate 34.637 e l’ARK Innovation ETF (ARKK) altre 116.681. In totale, ARK ha acquistato 169.407 azioni BitMine per un valore di circa 5,83 milioni di dollari.

Parallelamente, ARKF ha comprato 8.063 azioni Bullish, ARKW 15.441 e ARKK 52.011, portando il totale a 75.515 azioni Bullish, per un valore complessivo di circa 2,91 milioni di dollari.

La ripresa degli acquisti è arrivata in una giornata di forte pressione ribassista su entrambi i titoli: Bullish ha chiuso in calo del 6,19% a 38,48 $, mentre BitMine è scesa di quasi il 6% a 34,40 $. Entrambi hanno registrato modesti recuperi nelle contrattazioni after-hours.

Venerdì le azioni BitMine hanno registrato un calo di quasi il 6%. Fonte: Google Finance

ARK continua a comprare crypto

Gli ultimi acquisti di ARK arrivano in un momento in cui la società è impegnata a comprare titoli crypto. La scorsa settimana, in due giorni, l'azienda ha accumulato 542.269 azioni Circle (CRCL), spendendo circa 46 milioni di dollari.

Gli acquisti, 30,4 milioni di dollari mercoledì e 15,5 milioni giovedì, sono avvenuti mentre CRCL continuava a scendere, chiudendo a 86$ e poi a 82,30$. Si tratta dei primi acquisti di Circle da parte di ARK da giugno, quando l'azienda ha venduto circa 1,7 milioni di azioni a una media di 200$, incassando 352 milioni di dollari.

Oltre a Circle, ARK ha inoltre rafforzato la sua posizione in BitMine. Giovedì, ARK ha acquisito 242.347 azioni BitMine per circa 8,9 milioni di dollari, mentre il titolo scendeva sotto i 37 $.

Correlato: ARK Invest di Cathie Wood aggiunge azioni BitMine mentre cede Tesla per $30M

BitMine shakes up leadership as its Ether treasury tops $11B

Come riportato da Cointelegraph, BitMine ha sostituito il proprio CEO mentre l'azienda consolida la sua posizione di maggiore holder pubblico di Ether.La società ha annunciato che Chi Tsang subentrerà a Jonathan Bates. Sono stati inoltre nominati tre nuovi membri indipendenti del consiglio di amministrazione.

La mossa arriva mentre oltre 3,5 milioni di Ether (ETH), per un valore di oltre 11 miliardi di dollari, sono ora custoditi nella tesoreria di BitMine. Originariamente un'azienda di crypto-mining, BitMine è diventata uno dei principali holder istituzionali di Ethereum, suscitando paragoni con Strategy di Michael Saylor incentrata sui Bitcoin.



