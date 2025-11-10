ARK Invest di Cathie Wood ha aumentato la sua esposizione nei confronti della società di tesoreria Ether di Tom Lee, BitMine, riducendo al contempo la sua posizione in Tesla.

Secondo le informazioni quotidiane sulle operazioni di trading della società, ARK ha acquistato un totale di 48.454 azioni BitMine (per un valore di circa 2 milioni di dollari) attraverso tre dei suoi exchange-traded fund (ETF), tra cui l'ARK Innovation ETF (ARKK), l'ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) e l'ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

I fondi di investimento di Wood hanno aumentato la loro esposizione a BitMine da quando, ad aprile, ha iniziato ad accumulare Ether (ETH) come asset di tesoreria.

Secondo Google Finance, le azioni BitMine hanno registrato un aumento del 7,65% nella giornata i venerdì, raggiungendo i 40,23 $ nelle contrattazioni after-hour. Il titolo ha guadagnato il 415% dall'inizio dell'anno.

Venerdì le azioni BitMine hanno registrato un aumento del 7%. Fonte: Google Finance

ARK cede le azioni Tesla

Nel frattempo, ARK ha venduto 71.638 azioni Tesla attraverso i suoi fondi, una posizione valutata circa 30 milioni di dollari sulla base del prezzo di chiusura del titolo a 429,52 $. Gli ETF ARKK e ARKW hanno entrambi ridotto le loro partecipazioni in Tesla, che dal 2018 era una delle posizioni di punta del gruppo ARK. Il titolo Tesla ha chiuso la giornata in calo del 3,68%.

La mossa arriva dopo la decisione degli azionisti di Tesla di approvare il pacchetto retributivo da quasi 1.000 miliardi di dollari del CEO Elon Musk, con il 75% delle azioni con diritto di voto a sostegno della proposta, nonostante l'opposizione dei principali consulenti di voto Glass Lewis e ISS.

La decisione, annunciata durante l'assemblea annuale di Tesla ad Austin, in Texas, aumenterà il controllo di Musk sulla società, portando la sua partecipazione dal 13% circa al 25% se Tesla raggiungerà gli obiettivi prefissati. Il pacchetto garantisce a Musk 12 tranche di azioni legate agli obiettivi di performance, a partire da una capitalizzazione di mercato da 2.000 miliardi di dollari fino a un massimo di 8.500 miliardi di dollari.

BitMine registra perdite per 2 miliardi di dollari

BitMine sta attualmente registrando circa 2,1 miliardi di dollari in perdite non realizzate legate alle sue riserve in Ether, dal momento che il recente crollo delle crypto ha causato pesanti perdite alle società di tesoreria di asset digitali, secondo CryptoQuant.

Attualmente BitMine detiene quasi 3,4 milioni di ETH, dopo averne acquisiti oltre 565.000 nell'ultimo mese, secondo i dati del settore.