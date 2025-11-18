Aster, exchange decentralizzato, ha dichiarato che la propria tokenomics rimarrà invariata nonostante l'aggiornamento di CoinMarketCap (CMC) abbia scatenato speculazioni nella sua community riguardo a modifiche al programma di sblocco del progetto.

La preoccupazione è nata dalla constatazione da parte degli utenti delle date di sblocco dei token su Binance e CMC, precedentemente fissate per il 2025, posticipate a metà 2026 e, in alcuni casi, al 2035.

Tuttavia, il team ha chiarito che i dati riportati su CMC erano il risultato di un malinteso piuttosto che di un mutamento nella politica aziendale. Stando ad Aster, la tokenomics originale del progetto prevedeva sblocchi mensili dell'ecosistema, ma poiché il team non ha ancora definito un piano di utilizzo per questi token, nessuno degli sblocchi programmati è stato eseguito.

Dal momento dell'evento di generazione dei token, le quote assegnate per tali sblocchi sono rimaste inutilizzate e conservate in un indirizzo bloccato, il che significa che non hanno mai contribuito all'offerta circolante di ASTER.

Aster afferma che la tokenomics rimarrà invariata. Fonte: Aster

Aster trasferirà sblocchi inutilizzati su wallet pubblico

Per evitare ulteriore confusione, Aster sostiene che trasferirà i token sbloccati inutilizzati a un indirizzo pubblico dedicato dove i movimenti potranno essere tracciati in modo indipendente.

“Al momento non abbiamo alcuna necessità né intenzione di spendere da questo indirizzo. Manterremo la trasparenza con la community riguardo all'utilizzo di questi fondi in futuro”, precisa Aster.

Aster (ASTER) è scambiato a 1,12$, in rialzo di circa il 10% rispetto alla giornata precedente, stando ai dati di CoinMarketCap. Tuttavia, il token è ancora in calo di oltre il 50% rispetto al suo massimo storico di 2,42$ registrato a settembre.

CZ svela bag di Aster per 2,5 milioni di dollari

Ad inizio mese, Aster ha registrato un aumento superiore al 30% a seguito della rivelazione da parte del cofondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao di possedere oltre 2,5 milioni di dollari in token. CZ ha pubblicato il proprio wallet su X, sottolineando di aver acquistato alcuni Aster utilizzando fondi personali e ribadendo di essere un detentore a lungo termine, non un trader.

Anche diversi trader influenti hanno accompagnato pubblicamente la decisione di CZ. Uno di loro, “Gold”, ha dichiarato di aver immediatamente aperto una posizione su Aster, sottolineando come sia la prima volta che CZ annunci l'acquisto di un token diverso da BNB.



