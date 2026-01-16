Backpack Exchange lancia versione beta di mercato predittivo

Backpack, un exchange di criptovalute fondato da ex dipendenti di Alameda Research e del fallito FTX, si sta affacciando sui mercati predittivi con un piano ambizioso volto a unificare i saldi di diversi tipi di trading.

L'exchange ha avviato il beta testing privato della sua nuova piattaforma, chiamata Unified Prediction Portfolio, secondo quanto dichiarato martedì dal CEO di Backpack Armani Ferrante in un post su X.

“Non si tratta dell'ennesimo wrapper su Kalshi, Polymarket o qualsiasi altra piattaforma di mercato predittivo”, commenta Ferrante, descrivendo il mercato in arrivo come un “sistema nativo in cui tutto è tokenizzato e profilato in base al rischio”.

La strategia di Backpack si inserisce in un contesto in cui le principali piattaforme del settore, tra cui Polymarket, sono oggetto di indagini per insider trading e di una maggiore attenzione da parte delle autorità di regolamentazione, il che evidenzia la crescente incertezza riguardo ai mercati predittivi.

Ferrante: “Mercati predittivi notoriamente inefficienti”

Descrivendo la piattaforma di mercato predittivo che Backpack intende lanciare prossimamente, il CEO ha sottolineato che la piattaforma consentirà agli utenti di investire il proprio capitale non solo in una singola previsione, ma su tutta Backpack “senza frammentare i bilanci” e mantenendo le altre posizioni.

“I mercati predittivi sono notoriamente inefficienti”, sostiene Ferrante, aggiungendo che spesso gli utenti si trovano a dover bloccare i fondi per tutta la durata di un evento, limitando la flessibilità e i potenziali rendimenti.

Backpack è progettato per consentire agli utenti di quotare le previsioni sui prezzi, ottenere l'esecuzione degli ordini e coprirsi immediatamente con perpetual contract, il tutto all'interno di un unico conto a margine, ha spiegato.

Fonte: Armani Ferrante

Ferrante, inoltre, ha aggiunto che i test iniziali saranno solo su invito e si concentreranno sulla verifica del funzionamento del portfolio unificato e del suo sistema di valutazione del rischio. La versione beta verrà gradualmente ampliata, aggiungendo nuove funzionalità, più mercati e meccanismi specifici di un sistema completamente integrato.

L'annuncio non ha specificato quali mercati saranno disponibili al momento del lancio né in che modo la piattaforma garantirà la conformità normativa, in un contesto di crescente attenzione nei confronti dei mercati predittivi e di recente interesse da parte del Congresso statunitense per l'insider trading nelle scommesse politiche.

Cointelegraph ha contattato Backpack per ottenere un commento in merito a tali questioni, ma senza alcun riscontro al momento della pubblicazione.

Con il suo ingresso nel mercato delle previsioni, Backpack si aggiunge alla lista sempre più lunga di piattaforme crypto attive in questo settore. Coinbase ha lanciato un sito di previsioni in collaborazione con la piattaforma Kalshi a novembre 2025, mentre MetaMask ha precedentemente collaborato con Polymarket per consentire agli utenti di negoziare previsioni direttamente dal proprio wallet self-custodial.