La banca d’investimento Keefe, Bruyette & Woods ha assunto una posizione più rialzista sul miner Bitcoin TeraWulf, citando un imminente cambiamento nel mix di attività dell’azienda che, a suo avviso, il mercato non ha ancora pienamente prezzato.

In un report pubblicato mercoledì, KBW ha comunicato di aver alzato il rating di TeraWulf (WULF) da “market perform” ad “outperform” e di aver incrementato il price target del titolo a 24 $ da 9,50 $.

Secondo la banca, la revisione riflette il fatto che gli investitori “sottovalutano la portata del passaggio dal mining di BTC al leasing HPC (high-performance computing) previsto per il 2026–2027, nonché i robusti catalizzatori di crescita legati a 646 MW netti di pipeline di leasing HPC già visibile fino al 2027.”

Al momento della stesura di questo articolo, le azioni di TeraWulf erano scambiate a 11,46 $, con un aumento del 2,8% circa nelle precedenti 24 ore. Nello stesso periodo, le azioni di MARA Holdings (MARA), un altro importante miner Bitcoin (BTC), hanno registrato un calo del 2,4% circa, mentre quelle di Riot Platforms (RIOT) sono aumentate dello 0,8%.

I finanziamenti per le espansioni spingono l’ottimismo del mercato?

Oltre al mining di BTC, KBW ha affermato che la strategia congiunta AI-HPC di TeraWulf ha trainato la redditività operativa dell'azienda.

“Stimiamo che i contratti di leasing già in essere possano trainare un CAGR dell’EBITDA del +505% nel periodo 2025–2027 e determinare una inversione positiva del ROIC ante imposte, abilitando un’espansione dei multipli rispetto all’attuale EV/EBITDA di 3,8x, sulla base della nostra stima high-end per il 2027”, ha dichiarato Keefe, Bruyette & Woods, aggiungendo:

“Riteniamo che la causa principale del calo del 34,6% di WULF rispetto al massimo delle ultime 52 settimane toccato il 28 ottobre sia stata la vendita in gran parte indiscriminata dei titoli legati al mining Bitcoin, in un contesto di indebolimento dei fondamentali del settore”

A ottobre, TeraWulf ha annunciato un accordo da 3,2 miliardi di dollari come parte dell'espansione di un data center per una delle sue strutture di New York. L'azienda ha inoltre stipulato tre contratti di locazione con il fornitore di infrastrutture AI Fluidstack, per un valore complessivo di 6,7 miliardi di dollari.

Secondo i dati forniti da Nansen, al momento della stesura di questo articolo il prezzo di BTC era pari a 87.625 $, con un aumento del 3% negli ultimi 30 giorni.