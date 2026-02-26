Bessent: Banche e crypto potrebbero offrire prodotti simili in futuro

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato al Congresso che in futuro i prodotti e i servizi bancari tradizionali e quelli legati alle criptovalute potrebbero essere più interconnessi.

Giovedì, durante la sua comparizione davanti alla Commissione bancaria del Senato, Bessent è stato interrogato dalla senatrice repubblicana Cynthia Lummis sulla possibilità che, in futuro, le banche tradizionali e quelle che operano con le criptovalute offrano gli stessi tipi di prodotti.

“Penso che ciò possa accadere nel corso del tempo”, ha affermato Bessent. “Abbiamo infatti collaborato con banche di piccole dimensioni e comunitarie per discutere di come possano partecipare alla rivoluzione delle risorse digitali”.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent testimonia giovedì davanti alla Commissione bancaria del Senato. Fonte: CNBC

Bessent invita chi si oppone alle normative a trasferirsi in El Salvador

Bessent ha affermato che è “impossibile procedere” senza regole chiare in materia di criptovalute e ha aggiunto che il settore dovrebbe sostenere la legislazione sulla struttura del mercato delle criptovalute, denominata CLARITY Act, attualmente all'esame del Congresso.

“Dobbiamo portare a termine questa legge CLARITY, e tutti gli operatori di mercato che non la vogliono dovrebbero trasferirsi in El Salvador”.

“Dobbiamo garantire pratiche sicure, affidabili e intelligenti e la supervisione del governo degli Stati Uniti, ma anche consentire la libertà che caratterizza le criptovalute”, ha affermato Bessent. “Penso che si tratti di un equilibrio che si sta cercando di raggiungere”.

Impegnati contro volatilità dei depositi bancari

Il disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute è bloccato alla Commissione Bancaria del Senato, poiché i negoziati bipartisan sulle inclusioni nel disegno di legge sono giunti a un punto morto.

Correlato: Società crypto propongono idee per sbloccare stallo del mercato

I legislatori hanno insistito per aggiungere restrizioni sui rendimenti delle stablecoin, cosa a cui alcune società di criptovalute, in particolare Coinbase, si erano opposte. Bessent ha affermato che la volatilità dei depositi è “molto indesiderabile” perché è proprio la stabilità di tali depositi che consente alle banche di concedere prestiti alle loro comunità.

“Continueremo a lavorare per garantire che non vi sia alcuna volatilità dei depositi associata a questo”, ha affermato.

Secondo quanto riferito, diverse società di criptovalute hanno offerto delle concessioni questa settimana, suggerendo di dare alle banche comunitarie un ruolo più importante nel sistema delle stablecoin per aiutare a far approvare il disegno di legge al Senato.