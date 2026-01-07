Coinbase e il suo Ethereum layer-2 Base stanno suscitando critiche da parte di trader e sviluppatori, secondo i quali l'esperimento del token dei creator non è riuscito a trasformare un momento virale sui social media in un'attività on-chain sostenibile.

Le critiche giungono a seguito del lancio di un token da parte dello YouTuber Nick Shirley sulla piattaforma dei creator Zora. Il token di Shirley ha sfruttato brevemente la sua fama online raggiungendo un valore completamente diluito di circa 9 milioni di dollari, prima di scivolare a 3 milioni. La maggior parte del volume proveniva da trader esistenti piuttosto che da nuovi utenti.

In una critica ampiamente condivisa, il trader e creator di contenuti notthreadguy ha sostenuto che se Shirley non fosse riuscito a far funzionare il modello, nessuno avrebbe potuto farlo.

“Se c'è mai stato un momento in cui queste content coin, queste creator coin, avrebbero potuto funzionare, era proprio Nick Shirley, proprio qui, proprio ora, in questo momento. E semplicemente non ha funzionato”, ha commentato, aggiungendo che non vi è alcuna domanda per il trading di content coin, al di là dei “trenchers on trenchers”.

I risultati hanno fatto seguito ad altri esperimenti collegati a Zora su Base che hanno registrato forti aumenti e cali, con scarse prove di una domanda sostenuta.

Shirley è recentemente emerso come un punto caldo politico dopo che le sue accuse non verificate di frode nell'assistenza all'infanzia sono state amplificate da personaggi come Elon Musk e alti funzionari dell'amministrazione Trump. Le accuse sono diventate parte di discussioni più ampie citate dall'amministrazione quando ha annunciato il congelamento dei fondi per l'assistenza all'infanzia al Minnesota.

Statistiche SocialFi contro realtà on-chain

Base viene sempre più commercializzata come piattaforma social decentralizzata, grazie a precedenti esperimenti come Friend.tech, seguiti da modelli successivi come Farcaster e Zora che attraggono le attività dei creator.

Secondo alcune previsioni, il mercato SocialFi dovrebbe raggiungere oltre 10 miliardi di dollari entro il 2033, con un tasso di crescita annuale composto del 17,5% dal 2025 al 2033. Tuttavia, anche piattaforme di alto profilo come Friend.tech hanno visto il numero di utenti attivi giornalieri raggiungere un picco di quasi 80.000 prima di scendere nuovamente sotto la soglia dei 10.000.

Pressione crescente su strategia di Base

Il divario tra la crescita apparente e la persistenza sta alimentando il malcontento tra i builder di Base.

Il token di Nick Shirley solleva interrogativi sul SocialFi su Base | Fonte: AvgJoesCrypto

Gli sviluppatori e i membri della community hanno espresso il loro disappunto per il fatto che una serie di creator coin di alto profilo promosse attraverso canali ufficiali, inclusi token interni del “team” e lanci Zora, abbia creato una percezione di favoritismo, lasciando esposti i partecipanti retail di fronte alla scomparsa della liquidità.

“Se non fai parte della narrativa privilegiata, di fatto non esisti. A quel punto, qual è l’incentivo a sviluppare su Base?” si chiede uno sviluppatore di Base.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha iniziato a rivolgersi ai membri della community, pubblicando un post in cui afferma di aver avuto una “fantastica chiacchierata” con notthreadguy e di aver ricevuto “molte buone idee”.