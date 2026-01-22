Il governo delle Bermuda intende sperimentare alcuni elementi di un’economia digitale “interamente on-chain”, utilizzando l’infrastruttura blockchain di Coinbase e Circle, a partire da pagamenti in stablecoin e strumenti di tokenizzazione in specifici ambiti dei servizi pubblici e finanziari.

Le Bermuda si sono posizionate come giurisdizione crypto-friendly sin dall’approvazione del Digital Asset Business Act nel 2018, un quadro normativo completo pensato per attrarre società di asset digitali, tra cui Coinbase e Circle.

In un annuncio di lunedì diffuso in occasione dell'incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera, il premier delle Bermuda David Burt e i rappresentanti di Coinbase e Circle hanno dichiarato che la partnership consentirà alla nazione insulare caraibica di utilizzare la stablecoin USDC (USDC) e l’infrastruttura Base di Coinbase per sviluppare un nuovo modello economico per il Paese.

Secondo quanto riferito dalle aziende coinvolte e da Burt, le agenzie governative delle Bermuda avvieranno un programma pilota incentrato su “pagamenti basati su stablecoin, istituzioni finanziarie che integrano strumenti di tokenizzazione e residenti coinvolti in programmi nazionali di alfabetizzazione digitale”.

“Questa iniziativa riguarda la creazione di opportunità, la riduzione dei costi e la garanzia che i bermudiani possano beneficiare del futuro della finanza”, ha dichiarato Burt.

Il governo delle Bermuda ha lavorato per attrarre aziende crypto, tra cui Coinbase e Circle, attraverso l’approvazione nel 2018 di un quadro normativo completo, il Digital Asset Business Act. Secondo l’annuncio di lunedì, molte aziende locali accettano già pagamenti digitali in seguito all’airdrop di USDC avvenuto durante il Bermuda Digital Finance Forum nel maggio 2025.

Cos'è successo alle crypto al World Economic Forum questa settimana?

Questa settimana molti dirigenti e leader del settore crypto sono in Svizzera per partecipare agli eventi legati al World Economic Forum (WEF).

L'anno scorso, durante il WEF, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato alcune iniziative politiche relative alle criptovalute e all'intelligenza artificiale, mentre i legislatori statunitensi hanno discusso alcune proposte per creare riserve crypto. Nel 2026 erano presenti il CEO di Coinbase Brian Armstrong, il CEO di Circle Jeremy Allaire e molti altri.

Secondo Armstrong, gli obiettivi di Coinbase sono quelli di discutere con i leader mondiali su “come le criptovalute possano aggiornare i loro sistemi finanziari” e promuovere la tokenizzazione per “democratizzare l'accesso ai mercati dei capitali”.

Il CEO di Coinbase ha discusso con i dirigenti bancari la proposta di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali attualmente all'esame del Senato USA, in particolare su come gestire le stablecoin. L'interesse per le stablecoin, insieme alle preoccupazioni relative alle azioni tokenizzate e alla finanza decentralizzata, sono stati alcuni dei principali temi di divisione tra i legislatori e i leader del settore e del mondo bancario in merito al disegno di legge.

“Le stablecoin dovrebbero rappresentare un'opportunità sia per le banche che per le società crypto, a patto che tutti siano trattati in modo equo”, ha affermato Armstrong da Davos.

Coinbase ha ritirato il suo sostegno al disegno di legge sulla struttura del mercato la scorsa settimana, con Armstrong che ha affermato che l'exchange non poteva sostenere la legislazione “così com'è”.

Sebbene la posizione del CEO abbia probabilmente contribuito al rinvio a tempo indeterminato della revisione del disegno di legge, sabato Armstrong ha smentito le voci secondo cui ci sarebbe animosità tra i funzionari della Casa Bianca e la società.