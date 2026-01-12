Betterment esorta utenti a ignorare messaggi promo crypto “non autorizzati”

Betterment ha avvertito gli utenti di ignorare un messaggio promozionale sulle criptovalute diffuso venerdì, descrivendolo come una notifica non autorizzata inviata tramite un sistema di terze parti.

L'incidente è emerso dopo che diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio che sembrava promuovere un'offerta limitata per le criptovalute. Gli screenshot condivisi su Reddit mostravano la notifica che esortava i destinatari a inviare fino a 10.000$ in Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) a indirizzi di wallet specifici, con la promessa che i fondi sarebbero stati “triplicati” e restituiti entro poche ore.

Il messaggio, presentato come una promozione ufficiale per celebrare “l'anno migliore” di Betterment, rispecchiava fedelmente le comuni tattiche di truffa nel mondo delle criptovalute, tra cui la pressione temporale, rendimenti garantiti insolitamente elevati e trasferimenti diretti a wallet. Alcuni utenti riferiscono che un linguaggio simile è apparso anche in messaggi e-mail.

Betterment rinnega messaggi promo sulle crypto

In una dichiarazione pubblicata su X, Betterment conferma che il messaggio non è autentico. L'azienda afferma che la notifica è stata inviata senza autorizzazione tramite un sistema di terze parti utilizzato per il marketing e altre comunicazioni con i clienti.

“Si prega di notare che questa non è un'offerta reale e deve essere ignorata”, scrive Betterment, aggiungendo che si scusa per qualsiasi confusione causata dal messaggio.

Risposta di Betterment su X. Fonte: Betterment

Betterment è una piattaforma di investimento digitale con sede negli Stati Uniti, nota soprattutto come robo-advisor che crea e gestisce automaticamente portafogli diversificati utilizzando ETF a basso costo, insieme a conti di gestione della liquidità e conti pensione.

Sebbene non sia un exchange di criptovalute, Betterment offre investimenti in criptovalute come prodotto associato, consentendo agli utenti di ottenere esposizione ad asset come Bitcoin ed Ethereum attraverso la sua piattaforma.

Perdite dovute a crypto phishing diminuite dell'83% nel 2025

Gli attacchi di phishing crypto legati ai wallet drainer sono diminuiti drasticamente nel 2025, con perdite totali scese a 83,85 milioni di dollari, in calo dell'83% rispetto ai quasi 494 milioni di dollari dell'anno precedente, secondo un rapporto di Scam Sniffer. Anche il numero delle vittime è sceso a circa 106.000, con un calo del 68% su base annua, a causa del rallentamento dell'attività complessiva del mercato.

Tuttavia, le perdite dovute al phishing hanno continuato a seguire i cicli del mercato delle criptovalute, raggiungendo il picco durante i periodi di maggiore attività on-chain, in particolare nel terzo trimestre, quando Ethereum ha registrato il suo rialzo più forte e le perdite hanno raggiunto i 31 milioni di dollari.