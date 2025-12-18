Il Regno del Bhutan ha dichiarato che attingerà a 10.000 Bitcoin dalle proprie riserve per contribuire allo sviluppo della sua regione amministrativa speciale, la Gelephu Mindfulness City (GMC).

Situata nella città di Gelephu, nel sud del Bhutan, la GMC è stata lanciata nel 2024 come nuovo polo economico del Paese, con l’obiettivo di frenare l’esodo dei giovani bhutanesi creando posti di lavoro locali ad alto valore aggiunto.

Il progetto è pensato per attrarre imprese di diversi settori, tra cui finanza, turismo, green energy, tecnologia, sanità e agricoltura.

La città offre flessibilità normativa alle aziende crypto e fintech e funge anche da hub per promuovere il mining Bitcoin (BTC) nel Paese. Secondo il sito ufficiale, la GMC copre circa il 10% del territorio del Bhutan, pari a circa 1.544 miglia quadrate.

Concept della GMC la immaginano come una città tentacolare e densamente popolata. Fonte: GMC gallery

Come verrà utilizzato Bitcoin per finanziare la GMC del Bhutan

Il Paese ha dichiarato mercoledì che sta valutando una serie di misure per gli 875 milioni di dollari in Bitcoin (BTC), tra cui strategie di rendimento e di tesoreria con gestione del rischio, oltre a piani di detenzione a lungo termine pensati per preservare e proteggere il valore della riserva.

La priorità sarà quella di preservare il potenziale a lungo termine di Bitcoin, garantendo al contempo uno sviluppo stabile e sostenibile. “La forza duratura di Bitcoin risiede nella sua capacità di aumentare il valore nel tempo”, ha affermato il Paese, aggiungendo:

“Qualsiasi utilizzo di Bitcoin sarà guidato da una governance forte e da un approccio prudente, con particolare attenzione alla conservazione del capitale, a un'adeguata supervisione e alla trasparenza”.

Il Bhutan è il quinto Paese al mondo per riserve Bitcoin, in gran parte provenienti dall’attività di mining. Secondo le stime di Bitbo, il Regno detiene circa 11.286 BTC, per un valore superiore a 986 milioni di dollari.

Gli Stati Uniti sono in testa alla classifica dei paesi che detengono Bitcoin. Fonte: Bitbo

Lo sviluppo basato su Bitcoin è una politica chiave per il governo

Il piano di utilizzare Bitcoin per la Gelephu Mindfulness City rientra nel più ampio Bitcoin Development Pledge nazionale, che mira a sostenere lo sviluppo economico a lungo termine del Bhutan attraverso le sue riserve Bitcoin e le attività di mining.

Il re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ha dichiarato che il suo obiettivo è garantire che l’intera popolazione del Paese, composta da oltre 796.682 persone, possa beneficiare della GMC.

“Stiamo quindi sviluppando una nuova politica fondiaria che tuteli i proprietari terrieri, prevenga l’ampliamento delle disparità e garantisca una prosperità nazionale condivisa”, ha affermato.

«Pensate alla GMC come a un’azienda e ai proprietari terrieri come ai suoi azionisti. Poiché la maggior parte delle terre è di proprietà dello Stato, i cittadini bhutanesi di tutti i dzongkhag condivideranno il suo successo».

Sono già stati presentati il piano generale e il quadro giuridico della GMC, insieme alla nomina di un consiglio di amministrazione e di un governatore. Sono inoltre iniziati i lavori di costruzione per la bonifica e la preparazione delle aree del sito.

La regione amministrativa speciale consente pagamenti basati su criptovalute presso commercianti e servizi turistici e ha lanciato TER, un token digitale sovrano ancorato all’oro fisico.

Secondo il re Khesar, la GMC è stata concepita come un corridoio economico che collega l’Asia meridionale al Sud-Est asiatico, dotato di autonomia esecutiva e indipendenza giuridica. Il progetto sarà realizzato per fasi nel corso dei prossimi 20 anni.