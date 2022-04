Definito da Do Kwon come l'unica alternativa possibile, Bitcoin (BTC) è stato scelto come asset collaterale per la più capitalizzata stablecoin decentralizzata del mondo.

Lunedì, intervenendo a Bloomberg, il co-fondatore del protocollo Blockchain Terra ha riferito che continuerà a comprare BTC per sostenere la stablecoin della società, TerraUSD (UST).

Kwon: Gli acquisti di BTC continueranno "incessantemente"

Terra ha sicuramente fatto parlare di sé nelle ultime settimane, dentro e fuori la comunità crypto, grazie ai suoi massicci acquisti di Bitcoin.

Attualmente a poco più di 30.000 BTC, le riserve della no-profit di Terra, la Luna Foundation Guard (LFG), dovrebbero espandersi fino al controvalore di 10 miliardi di dollari.

Nei suoi ultimi interventi, tuttavia, Kwon si è spinto ulteriormente oltre, affermando che finché UST verrà coniato, Terra continuerà a comprare BTC per collateralizzare la stablecoin.

"Una cosa importante da tenere a mente riguardo ciò che stiamo facendo qui è che la nostra non è una scelta effettuata da una tesoreria aziendale, nel senso che non sto comprando Bitcoin", ha riferito a Bloomberg TV.

"Ho già donato soldi in modo da poter sviluppare queste riserve per conto della community e abbiamo intenzione di farlo incessantemente, quindi i circa 3 miliardi di dollari che stiamo acquistando inizialmente per avviare le riserve saranno seguiti da [...] acquisti persistenti di Bitcoin attraverso il signoraggio con UST. [...] ogni volta che un UST verrà coniato, ci sarà ulteriore bitcoin che verrà aggiunto alle riserve".

Come stablecoin decentralizzata, chiunque può "coniare" UST bruciando 1$ di un altro asset decentralizzato, ha illustrato Kwon. UST è la più grande stablecoin decentralizzata con una capitalizzazione di mercato di circa 16,5 miliardi di dollari. Tether (USDT), la maggiore stablecoin centralizzata, sigla una capitalizzazione di 82 miliardi di dollari.

"Per comprendere semplicemente, stiamo utilizzando Bitcoin per creare una riserva Forex decentralizzata per la stablecoin Terra", ha riassunto.

Tutti acclamano la più grande whale di Bitcoin?

Attivo su Twitter, Kwon ha precedentemente promesso di eclissare qualsiasi forma di concorrenza, in particolare la stablecoin Dai (DAI) di MakerDAO.

La Luna Foundation Guard procede bene, mentre Do Kwon sottolinea tuttavia che non è "capace di muovere il mercato" di Bitcoin.

La settimana scorsa, nonostante abbia comunicato ai suoi follower che fosse "solo agli inizi", Kwon non ha ancora reso pubblici i suoi prossimi acquisti di BTC.

Il wallet appartenente alla LFG ha registrato il suo ultimo afflusso mercoledì. Con 30.727 BTC all'attivo, si piazza come 29° indirizzo BTC più facoltoso.

Una volta completato il processo, le riserve di Terra supereranno quelle di qualsiasi tesoreria aziendale, rendendo Kwon e il suo team la più grande whale di Bitcoin.