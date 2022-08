Binance ha annunciato che Binance Card supporta ora tre nuovi altcoin: Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB) e Avalanche (AVAX).

Binance Card consente agli utenti di "convertire e spendere criptovalute in oltre 60 milioni di negozi, sia online che fisici." Attualmente la carta è disponibile soltanto per i cittadini europei e, secondo il sito web ufficiale, per i rifugiati ucraini. Anche prima del conflitto in Ucraina, Binance pianificava di espandere il proprio servizio nel Paese entro la fine dell'anno.

Con l'ultima aggiunta, la carta ora supporta 14 criptovalute: Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC), Binance USD (BUSD), Polkadot (DOT), Ether (ETH), S.S. Lazio Fan Token (LAZIO), FC Porto Fan Token (PORTO), Santos FC Fan Token (SANTOS), SHIB, Swipe (SXP), Tether (USDT) e Ripple (XRP).

Le criptovalute appena aggiunte non cambieranno le attuali preferenze di pagamento per chi già utilizza Binance Card.

Di recente, Binance ha annunciato una partnership con Mastercard per portare le sue carte prepagate in Argentina. I clienti argentini potranno utilizzare BTC, BNB e altri asset digitali per effettuare acquisti e prelievi ovunque sia accettata Mastercard.

Quest'anno Wirex ha aggiunto AVAX al suo già ampio elenco di valute supportate dalla sua crypto-card. La piattaforma offre agli utenti la possibilità di pagare tramite 61 valute differenti, sia fiat che crypto.

Anche Nexo ha lanciato una crypto-card in partnership con Mastercard. Il progetto era stato annunciato nel 2019, ma si è manifestato soltanto tre anni più tardi. Simile a Binance Card, anche questa è disponibile soltanto in alcune nazioni europee.