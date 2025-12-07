Binance ha lanciato Binance Junior, un'app di criptovalute controllata dai genitori per utenti dai 6 ai 17 anni, in una mossa che ha scatenato il dibattito sull'introduzione delle risorse digitali ai minori.

Mercoledì l'azienda ha annunciato che Binance Junior è un'app mobile autonoma collegata all'account Binance principale di un genitore. Lo strumento consente agli adulti di depositare criptovalute, impostare limiti di spesa e di trasferimento e abilitare i prodotti Earn per i propri figli, a seconda delle normative locali.

Binance ha presentato il nuovo prodotto come uno strumento di alfabetizzazione finanziaria incentrato sulla famiglia. Esso rispecchia i tradizionali conti di custodia, in cui i bambini possono detenere beni mentre i genitori rimangono i proprietari legali e controllano le autorizzazioni.

L'annuncio ha suscitato reazioni diverse tra i membri della comunità, con alcuni che hanno elogiato l'iniziativa e altri che hanno accusato l'exchange di prendere di mira i bambini.

Controlli parentali di Binance Junior

Binance Junior opera come un sottoconto di custodia, il che significa che l'identità verificata del genitore è alla base dell'intera configurazione.

L'applicazione consente ai genitori di depositare fondi dal loro conto Binance principale, trasferire asset tramite trasferimenti onchain e scegliere se consentire ai propri figli di abilitare la funzione Junior Flexible Simple Earn, un prodotto fruttifero di Binance.

I ragazzi di età pari o superiore a 13 anni possono anche accedere a Binance Pay per inviare e ricevere criptovalute da e verso altri conti Junior o dai loro genitori, con limiti giornalieri fissati dall'adulto.

Binance ha dichiarato sul sito web di Binance Junior che alcune funzionalità potrebbero essere disabilitate in base alla giurisdizione degli utenti, sottolineando che leggi diverse potrebbero limitare l'accesso ai prodotti.

Cointelegraph ha contattato Binance per ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto alcuna risposta al momento della pubblicazione.

Spaccata la community

La reazione della community crypto è stata polarizzata.

Un utente X ha criticato Binance per aver “preso di mira” i bambini, chiedendosi se gli attuali sforzi di marketing del settore rivolti ai giovani non fossero già sufficienti.

Un altro ha definito la mossa “folle e irresponsabile”, mentre un altro commentatore ha scherzato dicendo che i bambini diventeranno “liquidità di uscita”.

Non tutti erano d'accordo. Un membro della comunità ha affermato che introdurre la prossima generazione alle criptovalute era “fondamentale per una reale adozione”, elogiando gli strumenti per i genitori inclusi nel prodotto.