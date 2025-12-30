L’hard fork Fermi di BNB Smart Chain è stato programmato per l’attivazione sulla mainnet il 14 gennaio, dopo circa due mesi di fase testnet.

Secondo quanto indicato sulla pagina GitHub della community di BNB Chain, Fermi ridurrà l’intervallo tra i blocchi da 750 a 250 millisecondi per supportare applicazioni “time-sensitive” che richiedono tempi di conferma inferiori al secondo.

L’aggiornamento introduce inoltre parametri di voto estesi per compensare il ritardo di comunicazione tra i nodi dovuto alla riduzione dei tempi di blocco.

È previsto anche un nuovo meccanismo di indicizzazione, pensato per gli utenti che necessitano solo di una parte dei dati complessivi del ledger, evitando il download dell’intera cronologia dei blocchi, un processo che richiede ingenti risorse di calcolo.

Panoramica sul lancio della mainnet dell'hard fork Fermi. Fonte: GitHub

L’aggiornamento riflette la continua evoluzione delle reti blockchain verso maggiore throughput e velocità di transazione più elevate, nel tentativo di rendere i sistemi distribuiti pari — o superiori — alle loro controparti centralizzate del sistema finanziario tradizionale.

L'impegno di BNB Chain per diventare una chain ad alto throughput

La BNB Smart Chain è una rete blockchain layer-1 lanciata dall’exchange di criptovalute Binance nel 2020, ma da allora si è evoluta in un ecosistema decentralizzato governato da una community di validatori e utenti.

Secondo il block explorer BSC Scan, BNB Chain elabora attualmente circa 222 transazioni al secondo (TPS).

Tuttavia, in base ai dati di Chainspect, il protocollo presenta un TPS teorico massimo di 6.349.

TPS in tempo reale di BNB Chain. Fonte: Chainspect

I protocolli blockchain restano indietro rispetto alle infrastrutture finanziarie tradizionali in termini di throughput, limitando l’utilizzo di queste reti per i pagamenti o il trading ad alta frequenza.

Visa, uno dei principali fornitori di servizi di pagamento e circuiti di carte di credito, gestisce circa 1.700 transazioni al secondo (TPS), secondo il crypto exchange Phemex.

Grazie a questo elevato throughput, i pagamenti ai commercianti vengono in genere elaborati in pochi secondi tramite i circuiti di pagamento tradizionali.

Nel frattempo, il numero di indirizzi attivi di BNB Chain è salito a 2.871.208, avvicinandosi a quello della blockchain layer-1 ad alto throughput Solana, secondo la piattaforma di analisi del mercato crypto Nansen

Il numero di indirizzi attivi per BNB Chain e Solana. Fonte: Nansen

Le reti blockchain con tempi di blocco più lunghi e TPS inferiori rendono inoltre proibitive le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) creando ritardi che possono causare slippage o una scarsa esecuzione delle transazioni per l'utente finale.

Lo slippage si verifica quando un ordine di mercato non viene eseguito al prezzo spot, in genere a causa di problemi tecnici di comunicazione o congestione della rete.