Sia gli investitori in asset tradizionali che quelli in criptovalute considerano le commissioni di negoziazione come fattori decisionali nella scelta della piattaforma di scambio. Non c'è quindi da stupirsi che, quando Changpeng "CZ" Zhao, fondatore e CEO di Binance, ha richiesto agli investitori se fossero interessati alla possibilità di scambiare sul crypto exchange senza commissioni, la risposta sia corrisposta in un sonoro sì, nonostante i rischi intrinseci sottolineati dall'imprenditore.

Binance è il più grande exchange di criptovalute, superando di 10 volte il secondo classificato, FTX, in termini di volumi. Zhao, noto per l'implementazione di funzionalità basate sul feedback della community, è intervenuto su Twitter per sondare il sentiment degli investitori circa la completa esenzione delle commissioni.

Il trading a 0 commissioni di @binance crea alcuni problemi, il wash trading, i livelli VIP, ecc. Via al thread Lo volete ancora? 1/4.

0 fee trading @binance creates a few problems, wash trading, VIP tiers, etc. A thread



Do you still want it? 1/4. — CZ Binance (@cz_binance) July 8, 2022

Sebbene il trading a zero commissioni possa sembrare l'ideale per gli investitori, CZ ha sottolineato alcuni effetti collaterali che potrebbero insorgere durante il processo: tra questi vi è il wash trading, pratica in cui un utente effettua una serie di acquisti e vendite per manipolare l'attività di mercato e, in questo specifico caso, utilizzato per scalare di livello VIP su Binance.

Inoltre, CZ ha evidenziato che per portare il trading a zero commissioni alle masse, Binance necessita di implementare numerose tutele, tra cui diversi strumenti di rilevamento finalizzati ad identificare operazioni illegittime. Ogni livello VIP è correlato a determinati vantaggi nel trading, tra cui commissioni di trading più basse. Di conseguenza, il giocatore di poker professionista Brian Rast ha domandato: "Se non ci sono commissioni, perché necessitate di livelli VIP?".

Al momento della stesura, oltre 30.600 investitori hanno espresso il loro parere nel sondaggio di CZ: circa il 65,5% è propenso ad un'operatività a zero commissioni. CZ rimane indubbiamente aperto all'implementazione di novità, indipendentemente dalle sfide che potrebbero comportare:

"Vediamo cosa riporta il sondaggio. Ascoltiamo i nostri utenti".

Binance continua ad espandersi in tutto il mondo, acquisendo costantemente le necessarie licenze operative dalle autorità di regolamentazione.

Giovedì, la filiale spagnola di Binance, Moon Tech Spain, è stata registrata come VASP dalla banca centrale spagnola. CZ ha attribuito tale passo avanti all'intenzione di Binance di preservare gli utenti:

"Una regolamentazione appropriata è essenziale per una diffusa adozione delle criptovalute. Abbiamo significativamente investito nella compliance ed introdotto strumenti e politiche conformi alle normative AMLD 5 e 6, atte a garantire che la nostra piattaforma rimanga la più sicura ed affidabile del settore."