In data odierna Bitcoin (BTC) supera i 30.200$ a seguito di ventiquattro ore movimentate, mentre il prezzo di XRP (XRP) balza al di sopra dei 0,50$ in risposta all'importante vittoria legale di Ripple.

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView riportano la quotazione di BTC/USD, prossima ai massimi di due mesi da inizio settimana.

La criptovaluta più capitalizzata sembra essersi avvantaggiata degli eventi legati al discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, tenutosi il giorno precedente.

In un contesto di crisi obbligazionaria negli Stati Uniti, Powell è stato sottoposto a pressioni per fornire una formulazione appropriata e le analisi hanno persino previsto che avrebbe dominato un tono "molto dovish". In realtà, il discorso, interrotto brevemente dai manifestanti, ha visto Powell molto conservatore sulle prospettive.

"La politica è restrittiva, il che significa che la politica stringente sta esercitando una pressione al ribasso sull'attività economica e sull'inflazione", ha dichiarato a proposito dei rialzi dei tassi d'interesse.

Powell ha dichiarato che la Fed riconosce i potenziali problemi di un aumento eccessivo dei tassi.

"Una manovra insufficiente potrebbe consentire all'inflazione di oltrepassare l'obiettivo e, in ultima analisi, costringere la politica monetaria a strappare all'economia un'inflazione più persistente, a un costo elevato per l'occupazione. Un aumento eccessivo potrebbe anche danneggiare inutilmente l'economia", ha proseguito.

I dati del FedWatch Tool del CME Group hanno evidenziato un cambiamento delle aspettative del mercato in merito alle future decisioni sui tassi.

Nella prossima riunione del 1° novembre, il Federal Open Market Committee (FOMC) è ora unanimemente convinto di mantenere i tassi ai livelli attuali, secondo i dati del FedWatch Tool del CME Group. In precedenza, le probabilità erano dell'88%.

A seguito del discorso, si è diffusa la notizia che le autorità di regolamentazione statunitensi abbiano ritirato le accuse penali contro i dirigenti dell'azienda blockchain Ripple.

Il prezzo di XRP ha prontamente reagito, con un rialzo di oltre il 6% in 24 ore al momento della stesura.

In un contesto di crescente attesa per l'approvazione di un fondo negoziato in borsa (ETF) sul prezzo spot di Bitcoin negli Stati Uniti, BTC ha guadagnato slancio nella notte.

Al momento della stesura, i massimi giornalieri si attestano a circa 30.200$, superando di poche centinaia di dollari la vetta della candela di volatilità registrata il 17 ottobre.

