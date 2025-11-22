Giovedì la community Bitcoin è esplosa di entusiasmo dopo che il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha fatto un’apparizione a sorpresa al lancio del nuovo bar a tema Bitcoin di Washington, il Pubkey.

“Avere il Segretario al Tesoro al lancio del Pubkey DC sembra uno di quei momenti che, guardando indietro, ti fanno dire: ‘wow, era tutto così ovvio’”, ha scritto su X Ben Werkman, chief investment officer della società di tesoreria Bitcoin (BTC) Strive.

Steven Lubka, vicepresidente delle relazioni con gli investitori di Nakamoto, ha definito la scena “il segnale che stavate aspettando”.

Scott Bessent è ampiamente considerato un pro-crypto

Molti altri importanti bitcoiners, tra cui l'analista Bitcoin Fred Krueger, il capo dello staff di Gemini Jeff Tiller, la podcaster Bitcoin Natalie Brunell e il co-fondatore del Bitcoin Policy Institute David Zell, hanno anche considerato l'apparizione di Bessent come un segnale estremamente positivo per Bitcoin.

Bessent è considerato cripto-friendly fin da quando la sua nomina al Tesoro ha attirato l’attenzione alla fine del 2024. In passato aveva affermato che gli Stati Uniti dovrebbero puntare a diventare un hub globale per gli asset digitali e ha sostenuto diversi disegni di legge crypto approdati al Congresso quest’anno, tra cui il GENIUS Act.

Solo ad agosto Bessent aveva precisato che il suo dipartimento stava ancora valutando modalità budget-neutral per acquistare Bitcoin destinati alla Strategic Bitcoin Reserve.

Alcuni trader hanno provato a collegare la sua apparizione al recente calo di Bitcoin. “In un mercato come questo, segnali del genere contano poco. Ma col senno di poi, i trader si rendono conto che contavano eccome,” ha scritto su X il crypto trader MacroScope giovedì.

L'apparizione di Bessent arriva in un momento di crisi per Bitcoin

La dimostrazione di sostegno di Bessent al mondo Bitcoin arriva in un momento di forte debolezza del sentiment. Dopo aver toccato il massimo storico di 125.100 $ il 5 ottobre, Bitcoin è scivolato in una fase ribassista, scambiando a circa 85.500 $ al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinMarketCap.

Secondo la piattaforma di analisi Sanbase di Santiment, giovedì le discussioni sui social erano divise in modo quasi perfetto: da un lato c’erano le previsioni più cupe, con target compresi tra 20.000 e 70.000 $, dall’altro le proiezioni rialziste che ipotizzavano un ritorno tra 100.000 e 130.000 $.

L’apertura del locale di Washington segue la visibilità ottenuta dalla sede gemella di New York City, inaugurata alla fine del 2022 e subito diventata virale sui media locali.

La location ha raggiunto l’attenzione nazionale nel settembre 2024, quando l’allora candidato presidenziale Donald Trump l’ha scelta come tappa della sua campagna elettorale.