Secondo Eric Balchunas, esperto di exchange-traded fund presso Bloomberg, Bitcoin non può più essere paragonato alla “bolla dei tulipani” grazie alla sua resistenza e resilienza dimostrate negli anni.

“Personalmente non paragonerei Bitcoin ai tulipani, a prescindere dall’intensità del sell-off”, ha dichiarato domenica il senior ETF analyst.

Balchunas ha ricordato che il mercato dei tulipani crebbe e crollò nell’arco di circa tre anni, “colpito una volta sola e subito messo al tappeto”, mentre Bitcoin (BTC) è “tornato in piedi dopo sei o sette colpi devastanti, raggiungendo nuovi massimi storici e resistendo per 17 anni”.

“La sola resistenza giustifica l'abbandono del paragone con i tulipani, per non parlare del fatto che è ancora in rialzo del 250% [rispetto agli] ultimi tre anni e che lo scorso anno ha registrato un aumento del 122%”.

Alcune persone odiano semplicemente questo asset e vogliono infastidire coloro che lo apprezzano, e probabilmente questo non cambierà mai, ha affermato.

All'inizio di questo mese, Michael Burry, investitore di “The Big Short”, lo ha definito “il bulbo di tulipano dei nostri tempi”. Nel 2017, Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha dichiarato che Bitcoin era “peggio dei bulbi di tulipano” e una “frode”.

I tulipani sono stati pompati e scaricati in tre anni

La mania dei tulipani olandesi fu una frenesia speculativa che colpì i Paesi Bassi durante la Golden Age olandese. I bulbi di tulipano, introdotti in Europa dalla Turchia, divennero uno status symbol tra i ricchi mercanti olandesi.

I prezzi iniziarono a salire rapidamente nel 1634 e raggiunsero il picco nel 1636, quando alcuni bulbi di tulipano rari furono venduti a un prezzo superiore a quello di una casa ad Amsterdam. Il mercato crollò improvvisamente nel 1637, con i prezzi che precipitarono di oltre il 90% nel giro di poche settimane.

La tulipomania è spesso citata come una delle prime bolle speculative registrate nella storia e ha dato origine al famoso pattern grafico pump and dump.

La tulipomania durò solo tre anni. Fonte: Eric Balchunas

Bitcoin e tulipani: un paragone errato

Balchunas ha continuato affermando che tutto ciò che Bitcoin ha fatto finora quest'anno è stato rinunciare all'eccesso estremo dello scorso anno.

Quindi, anche se il 2025 dovesse concludersi con un andamento piatto o in moderato calo, BTC continuerebbe comunque a operare a circa il 50% della sua media annuale. Gli asset possono raffreddarsi di tanto in tanto, anche le azioni, e le persone stanno “analizzando troppo la situazione”, ha affermato.

L'esperto di ETF ha anche messo in discussione le argomentazioni secondo cui Bitcoin sarebbe improduttivo.

“Sì, sia il Bitcoin che i tulipani sono asset non produttivi. Ma lo stesso vale per l'oro, per un dipinto di Picasso, per i francobolli rari... Li paragoneresti ai tulipani? Non tutti gli asset devono essere produttivi per avere valore”.

I tulipani sono stati “caratterizzati da euforia e crollo”, tutto qui; Bitcoin è una “cosa diversa”.

Garry Krug, responsabile della strategia presso la società tedesca di tesoreria Bitcoin Aifinyo, ha concordato, affermando: “Le bolle non sopravvivono a cicli multipli, battaglie normative, stress geopolitico, halving, fallimenti di exchange e continuano a tornare a nuovi massimi”.