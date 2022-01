Le aspettative di una politica monetaria più rigida nel 2022 da parte della Federal Reserve potrebbe rappresentare un ostacolo a breve termine per le attività di rischio, come le azioni e le criptovalute, ma c'è una buona possibilità che Bitcoin (BTC) possa ancora farcela: secondo Mike McGlone, commodity strategist di Bloomberg, gli investitori riconoscono il suo valore come asset di riserva digitale.

L'edizione di gennaio del Crypto Outlook di Bloomberg descrive il piano della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse nel 2022 come un possibile "scenario win-win per Bitcoin rispetto al mercato azionario". Le ragioni derivano dal fatto che l'indice S&P 500 è attualmente sovraesteso sopra la sua media mobile a 60 mesi in oltre due decenni, e che Bitcoin sta registrando un crescente appeal mainstream come asset di copertura dall'inflazione.

"I mercati estesi sono diventati comuni, ma le materie prime e Bitcoin sembrano essere i leader della early reversion", dichiara McGlone. "È questione di durata del bull market, e vediamo le criptovalute di riferimento uscirne in anticipo".

Mercoledì, i verbali della riunione politica di dicembre della Federal Reserve hanno rivelato che i banchieri centrali siano pronti a frenare aggressivamente il loro stimoli per l'economia, più rapidamente di quanto previsto in precedenza. Il piano, almeno per ora, include tre aumenti dei tassi di interesse nel 2022, accompagnati da una riduzione del bilancio della Fed, che attualmente ammonta a quasi 8.300 miliardi di dollari in Treasuries e titoli garantiti da ipoteca:

"I mercati possono avere una reazione eccessiva sul breve termine, ma guardando oltre è palese quanto siano stati aggressivi i verbali della Fed. D'accordo a riduzione del QE + tre aumenti dei tassi di interesse + QT accelerato: non se l'aspettava nessuno."

Markets may be overreacting short-term but looking beyond hard to overestimate how hawkish the Fed minutes were.



QE reduction + 3 hikes OK, but 3 hikes + accelerated QT was not in anybody's radar. — Alex Krüger (@krugermacro) January 6, 2022

Anche se la riduzione degli stimoli è di solito considerata negativa per gli asset di rischio, vasta categoria che include azioni e criptovalute, McGlone crede che Bitcoin sia in una posizione unica per sovraperformare in questo contesto:

"Le criptovalute sono al top tra gli asset rischiosi e speculativi. Se gli asset di rischio correggono, aiuta la lotta all'inflazione della Fed. Diventando un asset di riserva globale, Bitcoin può essere un beneficiario primario in quello scenario".

Per quanto riguarda il più ampio mercato delle criptovalute, l'analista di Bloomberg prevede che il "trio duraturo" – Bitcoin, Ether (ETH) e le stablecoin ancorate al dollaro –mantenga il dominio per tutto l'anno.

BTC/USD è in una chiara tendenza al ribasso, accelerata a seguito della pubblicazione dei verbali del FOMC

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostrano un forte calo di Bitcoin dopo il rilascio dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee. La criptovaluta ha corretto al di sotto dei 43.000 dollari per la prima volta da settembre, ed è attualmente in calo dell'8% nelle ultime 24 ore.